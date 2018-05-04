Дрогобицьку РДА може очолити Андрій Шевкенич

Як інформує наше власне джерело, кандидатура дрогобичанина Андрія Шевкенича розглядається як одна з можливих на зайняття посади голови Дрогобицької РДА.

Андрій Шевкенич – депутат Дрогобицької міської ради від БПП «Солідарність», довгий час працював начальником відділу охорони здоров`я Дрогобицької міськради, тепер працює лікарем в одному з санаторно-курортних закладів Трускавця.

Боротьба за посаду голови Дрогобицької РДА розпочалася після підтвердження в Львівській ОДА інформації про те, що очільник ДРДА Володимир Шутко написав заяву на звільнення. Серед тих, хто може обійняти цю посаду, називають також Романа Корпана, Віталія Скоропада та кількох інших відомих на Дрогобиччині осіб.

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