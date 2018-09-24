Дрогобицький окружний суд Львівської області зареєстровано як юридичну особу

На виконання указу Президента України №451/2017 «Про реорганізацію місцевих загальних судів» Дрогобицький окружний суд Львівської області 19.09.2018 року зареєстровано як юридичну особу в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Як повідомлялося, Указом Президента України від 29.12.2017 № 451/2017 «Про реорганізацію місцевих загальних судів» було постановлено утворити, зокрема, Дрогобицький окружний суд – у містах Бориславі, Дрогобичі та Трускавці, Дрогобицькому районі Львівської області із місцезнаходженням у містах Дрогобичі, Бориславі та Трускавці Львівської області шляхом реорганізації (злиття) Бориславського міського суду, Дрогобицького міськрайонного суду та Трускавецького міського суду Львівської області.

Бориславський міський суд Львівської області, Дрогобицький міськрайонний суд Львівської області та Трускавецький міський суд Львівської області наразі продовжують здійснювати свої повноваження до початку діяльності Дрогобицького окружного суду Львівської області.

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