Дрогобицьким акробатам не було рівних у боротьбі

17-20 листопада 2017 року у Львові відбувся Чемпіонат України зі спортивної акробатики серед юніорів. Школа дрогобицької акробатики була представлена чемпіонками Європи серед юніорів жіночою парою Табачинською Олександрою (Дрогобицька гімназія) та Пилип’як Юлією (ДДПУ, фак.ФВ) та чоловічою групою: Строган Максим (ЗОШ № 14), Орищак Тарас (ЗОШ № 4), Стеців Назар та Стеців Ростислав (ЗОШ № 1).

Після блискучого виступу на Чемпіонаті Європи нашим дівчатам не було рівних у боротьбі за золоті медалі. Стараючись крокувати за титулованими спортсменками, чоловіча група по програмі КМС також виборола золоті нагороди.

Тренерський колектив висловлює щиру вдячність спонсорам, меценатам та всім небайдужим людям, з допомогою яких мрії спортсменок піднятись на найвищу європейську сходинку п’єдесталу перетворились у реальність. Попереду нові старти (міжнародні змагання у Польщі, Кубок світу та Чемпіонат світу у Бельгії), а також надія на нові перемоги.

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