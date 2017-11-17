ДТП на «Вишеньці»

Вчора, 16 листопада, у Трускавці на вул. Сагайдачного (народна назва «Вишенька») сталося масштабне ДТП, в результаті якого були сильно пошкоджені два легкові автомобілі. Про це інформують користувачі соцмереж. На щастя, обійшлося без смертельних жертв. За деякими даними, один з водіїв був в стані алкогольного сп`яніння.

До речі, це вже друга ДТП, яка мала місце 16 листопада на вул. Сагайдачного у Трускавці. Перед тим бетоновоз вдарив у припарковану біля житлового будинку легкову машину та наніс їй ушкодження.

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