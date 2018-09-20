Духовно-національний маршрут у Трускавці

Трускавець – невеличке за площею місто, яке при бажанні можна вздовж та впоперек обійти менше, ніж за один день. Екскурсоводи, котрі працюють з туристами чи відпочивальниками, вже мають власні, чітко напрацьовані маршрути, котрими водять своїх підопічних. Найчастіше ці маршрути оминають житлові мікрорайони і зосереджуються в центрі та курортному парку.

Звісно, кожен екскурсовод повинен «відчувати» потреби тої чи іншої групи і вести людей, враховуючи їх вік, зацікавлення, релігійні, національні та культурні особливості. Однією буде екскурсія для гостей з Польщі, а зовсім іншою – для відпочивальників з Азербайджану чи Узбекистану. Якщо архітекторів чи художників цікавлять в першу чергу культурні об’єкти, то для геологів чи ботаніків значно цікавішими будуть не будівлі, а природні об’єкти.

В цій публікації пропонуємо розроблений нами екскурсійний маршрут, орієнтований на українського націоналіста та духовну людину. Гадаємо, що наша робота буде вдосконалена самими екскурсоводами і втілена в життя. Адже, на жаль, деякі з елементів нашого сьогоднішнього маршруту місцевими гідами чомусь оминаються, і відпочивальники про них не знають. Отож, в дорогу!

Духовно-національний маршрут «Бог та Україна – понад усе!»

1. Збір на центральній площі Трускавця. Коротка розповідь екскурсовода про історію Трускавця, походження назви. Музей історії (при наявності більшої кількості часу), огляд експозиції «Повстанська криївка».

2. Вулиця Джерельна. Пам`ятник Романові Різнякові-Макомацькому. Розповідь про цього видатного трускавчанина.

3. Пам`ятник Іванові Франкові. Коротка розповідь «Франко та Трускавець» зі згадкою про Уляну Кравченко.

4. Площа Січових Стрільців. Обхід по колу. Роль церкви в збереженні національної ідентичності українців (початок). Об`єкти:

а) стара дзвіниця церкви св. Миколая (за мотивами зображень-фресок) та символічна могила борцям за волю України біля неї,

б) розповідь про церкву св. Миколая у Трускавці, її історію та сьогодення (матеріали можна взяти з книги авторства Олега Реги),

в) пам`ятник Митрополиту Андрею Шептицькому (біографія, роль в житті України, духовний та національний аспекти),

г) скульптурна композиція «Ісус і Самарянка»,

ґ) композиція на гірці в честь 2000-ліття Різдва Христового,

д) стела Героям Небесної Сотні.

5. Боротьба українців за національне визволення та власну державу в І половині ХХ століття:

а) місце на вул. Стебницькій, де знаходився монастир Сестер-Служебниць – розповідь про вбивство Тадеуша Голувка у Трускавці,

б) пам`ятний знак в честь Василя Біласа та Дмитра Данилишина біля вілли «Лісова пісня» (вул. Шевченка),

в) пам’ятник Степанові Бандері, провідникові ОУН.

6. Вул. Шевченка – вул. Біласа. Відвідини місця, де народився Василь Білас і де встановлений пам`ятний камінь.

7. Церква Покрови Пресвятої Богородиці та старий цвинтар. Розповідь про роль некрополій в збереженні історії та національної свідомості. Роль церкви в збереженні національної ідентичності українців (продовження).

8. Пам`ятник Патріархові Йосифові Сліпому, розповідь про його життя, ув’язнення, діяльність щодо гуртування українців та створення Патріархату, «Заповіт для українського народу».

9. Пам`ятний знак Героям УПА.

10. Вул. Лесі Українки (приватний сектор, старий Трускавець, згадка опису отця Олекси Пристая) – Гошівська гора – статуя Христа-Спасителя. Кінцева точка маршруту.

Духовно-національний маршрут «Бог та Україна – понад усе!» пропонується проводити такими вулицями: площа Незалежності – вул. Джерельна – вул. Франка – майдан Січових Стрільців – вул. Стебницька – вул. Шевченка – вул. Дрогобицька (з заходом на вул. Біласа) – вул. Лесі Українки. Після завершення маршруту його учасників можна вивести до центру міста дорогою через залізничний вокзал і далі через провулок Тихий на вул. Річки і бульвар Юрія Дрогобича.

Цільова аудиторія: школярі середнього та старшого шкільного віку, студенти (в тому числі богословських закладів, духовних семінарій), релігійні та патріотичні організації, національно свідомі відпочивальники санаторіїв, туристи з діаспори тощо. Орієнтовна тривалість екскурсії: 2-2,5 год. (в залежності від наявного часу та об`єму інформації, підготовленої екскурсоводом).

Маршрут може бути модифікований, для економії часу можливе вилучення пунктів 5-а та 6 (монастир Сестер-Служебниць та родинне обійстя Василя Біласа).

Маршрут може бути акцентований на національному чи духовному компоненті в залежності від групи.

Вважаємо, що духовно-національний маршрут «Бог та Україна – понад усе!» може стати альтернативою іншим та внести елемент новизни в туристичне життя нашого Трускавця.

Підготував Володимир Ключак, фото з мережі Інтернет

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