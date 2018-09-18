Думай стратегічно

У вівторок, 18 вересня, в приміщенні Трускавецької центральної міської бібліотеки відбулося п’яте по черзі засідання за участі небайдужих трускавчан з розробки Стратегії розвитку міста-курорту. В цей день, за словами одного з розробників Стратегії Олександра Софія, визначалися з «кістяком» великого стратегічного плану, тобто його основою.

Вже з самого початку засідання, яке розпочалося кільканадцять хвилин після полудня, було зрозуміло, що попереду серйозна робота, результати якої стануть дороговказом для майбутніх поколінь. Така важлива тема як Стратегія розвитку міста зібрала дуже різних за політичними уподобаннями і баченнями розвитку Трускавця людей. Так, на зібрання прийшли і влада, і ті, хто її підтримує, і ті, хто її легенько критикує, і жорсткі опозиціонери, і ті, які позиціонують себе як незалежні здорово мислячі треті сили.

Серед тих, хто замість критиканства обрав непростий шлях роботи над планом розвитку громади, варто назвати депутатів Віру Сазонову, Олега Карпина, представників виконавчої гілки влади Наталію Скибак, Тетяну Вінницьку, Зіновія Кушніра, Лесю Соляк, Марію Заверюху, Романа Коваля, представників опозиційних сил різного спрямування Петра Іванишина, Сергія Розору, Ольгу Куц, Назарія та Романа Усів, громадських діячів Миколу Іваника, Ігоря Пілька, Анну Литвин, директора філії ГГРЕС ПрАТ «Трускавецькурорт» Андрія Тарнавського та ряд інших осіб. Всі вони мали можливість сказати своє слово, подати пропозиції, а водночас почути іншу думку. Саме в такому толерантному виваженому середовищі і формується громадянське суспільство, саме так твориться Стратегія, саме так вчимося демократії, взаєморозуміння, любові до ближнього і толерантності до його інакшості та його відмінних поглядів.

Присутні отримали цікавий майстер-клас від Олександра Софія та Олександра Волошинського щодо розробки та написання конкретного проекту.

- Для цього кожен із учасників обрав певну тематику і, опираючись на досвід, яким він володіє, описав мету та засоби реалізації обраного проекту. Робота виявилася не з легких, особливо, якщо немає жодного досвіду написання таких речей. Але в ході роботи виявилося, що писати проекти – це в принципі цікаво. Починаєш розуміти багато речей, над яким раніше просто не задумувався, – розповідає учасниця майстерні з розробки Стратегії розвитку Трускавця, журналістка, головний редактор газети «Трускавецькурорт» Галина Носова. – У підсумку: багато інформації, чимало нових думок, пропозицій, ідей. Якщо хоча б третя частина з них буде реалізована, то зможемо сміливо говорити про успіх процесу стратегічного планування у нашому місті.

- Для того, щоб Стратегія розвитку мала «руки-ноги», потрібно, щоб до її розробки залучались ключові гравці, які вже займають провідні позиції в господарці міста, передовсім у курортній справі, – коментує «стратегічний процес» колишній заступник міського голови Трускавця, депутат Трускавецької міської ради кількох демократичних скликань, громадський активіст Ігор Пілько. – Взагалі, є два варіанти майбутнього Стратегії, що розробляється: або вона стане робочим документом який буде дороговказом для подальшої розбудови курорту (і стане основою для розробки всіх тактичних і галузевих планів розвитку), або ж вона стане таким собі «Будапештським меморандумом» місцевого розливу і відповідно не вартуватиме паперу, на якому її надрукують, а заодно предметом для насмішок і приколів з боку місцевої еліти і не тільки.

- Я не поділяю скепсису деяких впливових очільників оздоровниць, – продовжує Ігор Пілько. – Грамотно розроблена Стратегія створить чудові умови для створення сприятливого інвестиційного клімату, який нам потрібен як повітря, а також зможе прочинити двері для участі в державних програмах, програмах міжнародної технічної допомоги та інших масштабних програм і проектів. Особливо хочу акцентувати увагу на вкрай важливій функції Стратегії – це узгодження, гармонізація розвитку бодай головних гравців Трускавецького ринку курортних послуг. Кожна з цих структур безперечно має свої власні плани розвитку, які при розумній постановці проблем мають якщо не співпадати, то бодай погоджуватись з головним планом розвитку Трускавця, яким покликана стати Стратегія розвитку міста. Тому без участі представників цих структур стратегія втратить і то дуже сильно Для образності картини: якщо якась частина курорту буде розвиватись як сучасний бальнеологічний оздоровчий комплекс, а в іншій буде до ранку гриміти гучна музика гучного нічного життя міні-Лас-Вегаса з пануванням кримінальних структур і зграйками дівчат з обмеженою соціальною відповідальністю, то в нас не буде ні Баден-Бадена, ані Лас-Вегаса, і тоді на майбутньому курорту можна ставити жирний хрест. Так чи інакше нам треба визначитись що ми будуємо: місто здоров`я чи місто розваг. Я не бачу поєднання цих концепцій, як і не бачу користі в споживанні нашими гостями, скажімо, ранкової порції Нафтусі після невивітреного перегару внаслідок нічних походеньок розважальними закладами. Розвиток сфери розваг у нас чомусь пов`язують з відкриттям чергового «злачного» закладу, як і розвиток бізнесу з появою чергового торгового центру чи ринку або ряду кіосків.

Думки Ігоря Пілька є настільки важливими, що продовжимо цитувати саме цю особистість, котра є не якимось «самозваним» експертом, а людиною, котра дійсно знає про що говорить. Адже він був і у владі, і в опозиції, а зараз теж не стоїть осторонь такої важливої справи як розробка Стратегії.

- Ми маємо приклади вдалих великих і малих місцевих проектів, які органічно вписуються в атмосферу курорту, – пише Ігор Пілько в соціальній мережі Фейсбук. –Наприклад, будівництво дельфінарію, СПА-центру санаторію «Молдова», чи просто вдалих втілених ідей як ранкова зарядка, яку організовує Сергій Розора або ж літературні зустрічі, які проводить Анна Литвин. В цьому напрямку і слід рухатись. Дивує участь, чи точніше, неучасть підрозділів міської ради в розробці Стратегії. Невже у них немає бачення перспектив розвитку бодай своїх галузей? Де позиція профільних заступників міського голови? Ентузіасти можуть висловлювати свої думки і впливати на участь в розробці Стратегії, але професіонали мають: 1) інформацію про стан та перспективи розвитку окремих галузей, 2) ресурси для реалізації програм, 3) можливість залучення фахівців в окремих сферах для якісного опрацювання проблематики. Найбільше мене насторожує при розгляді питань інфраструктури відсутність фахівців рівня Ігоря Баброцяка, Романа Домінка, Василя Стечкевича, Володимира Бервецького чи Олександра Грищенка, які стартували, але явно втратили інтерес до розробки Стратегії. Не можу не погодитись із Володимиром Ключаком стосовно дивної ситуації з передвиборчою програмою діючого міського голови. Вона б мала стати основою Стратегії, натомість скромно припадає пилом у шухлядах. Щонайменше дивно…

Як бачимо, Ігор Пілько звернув увагу на факт існування «Програми розвитку міста «Трускавець-2020» – передвиборчої програми чинного міського голови Андрія Кульчинскього, яку він презентував громаді як кандидат на посаду мера в 2015 році. Саме в цій «Програмі розвитку…» було вказано, що це «не просто програма на вибори, це план конкретних кроків комплексної стратегії розвитку Трускавця до 2020 року».

А тепер кілька слів про учасників майстерень, які проходять у Трускавці від літа цього року. Звісно, не всі, хто хотів би реально долучитися до розробки Стратегії розвитку міста-курорту Трускавець, мають для цього можливості. Хтось перебуває за кордоном, хтось в силу тих чи інших обставин не зміг прибути на засідання робочої групи, котрі проходять в робочий час та у будні дні. Але є й такі, які багато горлають про погану роботу міського голови та його команди, сиплють врізнобіч образи, наклепи, звинувачення. Таким «діячам» хотілося б сказати: візьміть приклад хоча б з Петра Іванишина чи Лесі Дідик. Цих людей явно не назвеш прихильниками Андрія Кульчинського, і всі знають, до якого табору вони належать. Але попри все вони знайшли в собі силу, мужність та бажання приходити на ці майстерні і спільно з іншими працювати на благо рідного міста.

Що стосується критиканства, то варто зауважити, що переважно критикують ті, хто нічого не робить. А нічого не роблять ті, хто або не вміє, або не хоче. На жаль, специфіка курортного Трускавця полягає також у тому, що тут значно більша кількість людей на душу населення, які звикли все ґанити, які звикли, що їм гроші йдуть просто так у руки, бо вони здають помешкання, не сплачують податки, або ж «таксують» за непомірно високу ціну, викликаючи тим самим не надто добре враження від курортного «сервісу» у ряду відпочивальників. Є люди, які, на жаль, свідомо чи ні, але підрубують сук, на якому сидять, які гадять у власне гніздо, які тільки й здатні що триндіти та розпускати плітки, нісенітниці, видушувати зі свого нутра голослівні заяви та каламутити воду, надіючись на улов хоча б якоїсь «рибини». Їх, ясна річ, при розробці Стратегії не було, нема й не буде.

Підсумовуючи п’яте засідання з розробки Стратегії Трускавця, зазначимо, що тривало воно досить довго, зате й було достатньо результативним. Всі напрацювання за результатом сьогоднішньої зустрічі розробники Стратегії Олександр Волошинський та Олександр Софій опублікують після належного опрацювання матеріалів.

Володимир Ключак

P.S. Телевізійний репортаж про засідання робочої групи з питань розробки Стратегії Трускавця з коментарями Олександра Софія, Віри Сазонової та Ігоря Пілька можна буде переглянути завтра, 19 вересня, на каналі «ТБ Трускавець» за посиланням https://www.youtube.com/channel/UCBo0m2F-wEViI5WCWuaUNbg/videos?view=0&shelf_id=0&sort=dd

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