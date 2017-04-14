Думки щодо архітектури та благоустрою у Трускавці

By  | 15.04.2017 | Filed under: Публікації

Переглянувши відеоролик «Трускавець Онлайн» про «реконструкцію» маршрутних зупинок у Трускавці, хотілось би поділитись своїми думками щодо архітектури і благоустрою курортного міста, що безумовно є перевагою у виборі туристами місця для відпочинку і оздоровлення.

Повернувшись нещодавно з туристичної виставки в Баку, направду, вразили два фактори: гостинність народу Азербайджану та архітектура і благоустрій міст. З часу мого останнього візиту до Баку пройшло 6 років. За цей час відбулось багато змін. Вразила архітектура міських споруд, в тому числі малих архітектурних форм – маршрутних зупинок. Поспілкувавшись з міськими посадовцями, для себе стверджуючи, я запитував: «Це все, напевно, завдяки чудовому архітектору?» . На що мені відповіли: « У нас головний архітектор – президент, який особисто відбирає найцікавіші проекти і допомагає втілювати їх у життя».

Ці фото архітектурних споруд Баку передають лише одну десяту частину того, що відчувається насправді. А чи поважаємо ми, трускавчани, себе, чи замислюємось про майбутнє курорту, робочі місця для мешканців, наших дітей і онуків та про все більш зростаючу конкуренцію. Чи можемо ми допускати спорудження неприглядних архітектурних форм у нашому місті?

Я б хотів, щоб ці фото уважно переглянули усі мешканці міста, а саме: керівництво Трускавця, депутати (ті, хто підтримує міського голову і ті, хто в опозиції), члени виконкому, містобудівна рада на чолі з архітектором, інспектор архбудконтролю та забудовники – переглянули, задумались, зробили висновки і почали щось робити, кожен в міру своїх повноважень.

Тоді в нас буде і Трускавець, і Україна, і патріотизм, і наше з вами майбутнє!

Лев

Трускавецький вісник

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