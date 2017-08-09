«ДВ-Екосвіт» забрав свої сміттєві баки з Трускавця

Сьогодні, 9 серпня, фірма «ДВ-Екосвіт», яка до кінця липня 2017 року займалася вивезенням твердих побутових відходів з Трускавця на бориславське сміттєзвалище, забрала свої сміттєві баки. З метою врегулювання ситуації та забезпечення нормального безперебійного вивезення ТПВ з міста-курорту в.о. міського голови Олексій Балицький провів робочу нараду. Як інформує наше власне джерело, закуплені нещодавно сміттєві баки є на складі КП «Парк курортний», їхнє встановлення не займе багато часу.

Нагадаємо, що з 1 серпня вивезенням ТПВ з Трускавця займається стрийське підприємство «Комунальник плюс». Хоча возити доводиться на дальшу відстань, та все ж тариф для городян знизився. Тепер трускавчани за вивіз сміття платять не 12,98 грн., а 12,06 грн. за 1 особу (в багатоквартирних будинках).

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