Два Богдани приватизують Богом дане?

/ЗАТ «Трускавецькурорт» зазіхає на 24 об`єкти, споруджені за бабці Австрії і неньки України/

Молодше покоління трускавчан, сьогоднішні молоді депутати Трускавецької міської ради можуть не знати новітньої історії Трускавця в частині приватизації майна профспілок, держави і трускавецької громади.

Газета Р. Козира «Джерела Трускавця» № 19 за листопад 2017 р., відпрацьовуючи подарований парковий туалет-кафе, відбілює ЗАТ (ПрАТ) «Трускавецькурорт» і його створювачів.

Подаємо публікацію газети «Молода Галичина» від 14 лютого 2002 року, де Лариса Біньо (м. Трускавець) описує той ганебний процес приватизації.

Трускавець – перлина в намисті курортів України. Це – їх імідж, візитна картка. На благословенних Богом теренах підгір`я Карпат із надр землі б`ють джерела лікувальної «Нафтусі». Панували на цих теренах Австро-Угорщина, панська Польща, колишній Союз. І нікому впродовж століть навіть думка не приходила про те, що джерела чи свердловини можуть бути чиєюсь приватною власністю. Усі знали – це дар Божий і належить він людям. Та й що Трускавець без цілющої «Нафтусі»? Як свідчить історія, попит на «Нафтусю» був постійно і породжений він високою ефективністю лікування. А приплив відпочивальників, які хочуть оздоровитись, це – приплив грошей до міста, зокрема, і до рук тих, хто володіє безцінною мінеральною водою.

На початку третього тисячоліття боротьба за курорт досягла апогею. ЗАТ «Трускавецькурорт» (генеральний директор Богдан Аксентійчук) вирішило монополізувати всі права на курорт. Цьому посприяв екс-мер Трускавця Богдан Матолич.

Джерела доходів течуть в одні руки

ЗАТ «Трускавецькурорт» звернулося з листом за підписом генерального директора ЗАТ Богдана Аксентійчука до колишнього голови міста Богдана Матолича (лист №622 від 9 жовтня 2001 року) з проханням оформити право власності на об’єкти нерухомого майна згідно з переліком, який становить три друковані аркуші на 124 позиції! Виконуючи вказівку мера у вигляді візи: «п. Баброцяк І., п. Габшій М., підготувати матеріали на розгляд виконкому», керівні мужі від мерії заледве не «протягнули» цього листа з переліком на 124 позиції на виконкомі. Коли ж так званий додаток до листа потрапив до рук членів виконкому і депутатів облради від міста, то окремі з них просто вжахнулись. Окремі, але не всі.. Адже майно, яке нажила територіальна громада міста протягом десятків літ, об’єкти, які побудовані на землі України не тільки профспілковими організаціями, мали стати власністю ЗАТ «Укрпрофоздоровниця».

Вас цікавить, що входило до додатка? Усе, навіть те, що впродовж майже двох століть збудовано дідами і прадідами нинішніх трускавчан. Це не тільки об’єкти, споруджені до 1929 року (перелік окремий, на 26 пунктів), а, приміром, джерела «Юзя», «Фердинанд», «Едвард», а на додаток ще й всі решта джерел. У переліку є ще й така собі «невинна примітка», дописана чиєюсь рукою, – «обладнання джерел і свердловин». Ви розумієте, що без обладнання, яке належатиме ЗАТу, водички не поп`єш?

Місцеві жителі знають, що гідромінеральна база курорту створювалась упродовж 170 років! А як же інтереси територіальної громади? Як же держава, на теренах якої творяться ці безчинства? Якщо звернутися до висновку прокуратури, то формально буква закону не порушується. Так стверджує міська прокуратура. Ще б пак, адже відповідного закону ще немає! Маючи фірмовий дах у Києві, та й на місці, маючи безкорисливу підтримку місцевих посадових осіб (чи безкорисливу?), функціонери від ЗАТу в особі Богдана Аксентійчука, який вірою і правдою слугує своїй столичній структурі, правдами і неправдами, при сприянні владоможців міста, намагаються побільше «об’єктів» прихопити і терміново, доки вийде відповідний закон, оформити право власності на них. Доки офіційно на державному рівні визначиться частка майна пайовиків, пройде чимало часу, отож, слід терміново через виконком міськради оформити все, що ще лишилось, аби володіти курортом повністю. Користуючись юридичною безграмотністю населення, обдирають курорт, як липку, сконцентровуючи все, що надбане державою, промисловими підприємствами та територіальною громадою, в одних руках, котрі не гребують нічим.

Справедливість вартує 0,174 відсотка

А що ж залишається самим працівникам ЗАТу, які у статуті товариства проходять під графою «Інші засновники»? Так ваних «співвласників» справжні власники оцінили недорого. Керівництво залишило їм аж 0,174 відсотка статутного фонду. Щоправда, як стверджує пан Аксентійчук у своїй газеті «Трускавецькурорт» (№2, лютий, 2002 р.), «…уже в 2002 році плануємо понад 200 тисяч гривень дивідендів виплатити нашим співвласникам…». Цікаво, від якої суми нараховуватимуть ц дивіденди, якщо працівники ЗАТу володіють лише 0,174 відсотка статутного фонду? Але «співвласники» (працівники ЗАТ) повинні самі цим поцікавитись, а перед тим добре вивчити статут товариства.

Мені пригадався випадок, про який розповідали знайомі. Перебуваючи за кордоном у далекому зарубіжжі, де вже давно оформлено право власності на все, вони з друзями вирішили зупинитись у лісосмузі при дорозі, аби перепочити. Як це ще роблять наразі в Україні. Директор фірми, яка приймала їх, переполохано застеріг: цього робити не можна. Це – приватна власність, вас можуть навіть розстріляти, тільки ступите ногою на ці терени. Тоді ці слова видались мені смішними. Нині вони асоціюються із ситуацією, яка визріває у Трускавці. Це означає, що ні жителі міста, ні їхні гості вже не зможуть найближчим часом попити «Нафтусю» безплатно, прогулюючись курортом. Неодмінно слід буде платити мито власникові за користування обладнанням джерел свердловин, та й не тільки… По секрету скажу вам, що приватизовують навіть туалети, купальне озеро, екскурсійне бюро. Отже, все, що нажите містом і за часи Австро-Угорщини, і за часи панської Польщі, і за часи, коли на теренах колишнього Союзу профспілки вкладали певні кошти в майно оздоровниці, – усе це повинно було наприкінці минулого року, згідно з рішенням виконкому міськради, потрапити в приватну власність ЗАТ «Трускавецькурорт», яка є структурою АТ «Укрпрофоздоровниця».

А як же закон? – перепитаєте ви мене. А він – як дишло… Тому Богдан Аксентійчук при підтримці окремих владних мужів міста дуже поспішає, аби узаконити (?!) усе, що ще не є власністю ЗАТу. Прагнуть ще до виборів, як написано у листі №622 від 9 жовтня 2001 року, «оформити право власності на об’єкти нерухомого майна згідно з переліком».

Чому ж до виборів? Тому, що в статті 92 КУ записано: «правовий режим власності призначається виключно законами України». Такий закон найближчим часом буде прийнятий Верховною Радою. Отож, зрозумілою є поведінка Боглана Аксентійчука, який вірно слугує своїй вищестоящій структурі в Києві і горою відстоює їхні інтереси. А кому ж слугує трускавецька мерія, яка повинна була б відстоювати хоча б інтереси територіальної громади, якщо вже не держави?!

Трускавцю ні Президент, ні Кабмін не указ

Шкода, що керівники, яким люди довірили свої долі, довірили захищати їхнє майно і майно держави, особисті меркантильні інтереси ставлять вище людських і державних. І не гребують нічим. Як інакше можна пояснити дії Богдана Аксентійчука й екс-мера (хто б не стояв у них за плечима), котрі дозволяють собі не виконати розпорядження №294 Президента України від 10 жовтня 1995 року «Про забезпечення раціонального використання природних ресурсів та впорядкування санаторно-курортної діяльності на території курорту Трускавець»? Про повне ігнорування відповідних постанов Верховної Ради, уряду, Кабміну і інших офіційних державних установ я й не згадую. Хоча – чому?! Ось лист Фонду державного майна України за №10-16-1324 від 1 лютого 2002 року в Комітет Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. Це – лист-відповідь на звернення депутатів Львівської обласної та Трускавецької міської рад з приводу приватизації акціонерним товариством «Трускавецькурорт» нерухомого майна, а також стосовно участі Фонду у виконанні розпорядження Президента України №294/95-РП від 10 жовтня 1995 року.

У листі чорним по білому написано: «Згідно з постановами Верховної Ради України від 10.04.1992 р. №2268-ХІІ «Про майнові комплекси та фінансові ресурси громадських організацій колишнього Союзу РСР» тимчасово, до законодавчого визначення суб’єктів права власності майна загальносоюзних громадських організацій колишнього союзу РСР, що знаходяться на території України, вказане майно є загальнодержавною власністю України. Фонд держмайна України до законодавчого визначення правонаступників цього майна здійснює право розпорядження цим майном у процесі приватизації та повноваження орендодавця.

Як бачимо, у складі майна ЗАТу є частка держави, підприємств та територіальної громади Трускавця. Ось чому питання правомірності володіння вже нинішнім майном, яке включене до статутного фонду ЗАТ «Трускавецькурорт» та АТ «Укрпрофоздоровниця», може бути вирішене тільки після прийняття Верховною Радою відповідного закону. До цього часу всі дії, зокрема й ті, що відбувались у трускавецькій мерії наприкінці минулого року, є незаконними або ж неправомірними.

Лариса Біньо, «Молода Галичина», №17 від 14 лютого 2002 року

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