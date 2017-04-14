Два проекти Борислава пройшли відбір у рамках транскордонного співробітництва Польща-Білорусь-Україна

Вперше два проекти Борислава пройшли перший етап відбору в рамках транскордонного співробітництва Польща-Білорусь-Україна 2014-2020. Про це ІА ZIK повідомили у Бориславській міській раді.

Бориславська міська рада спільно із гміною Санок (Польща) та Українським товариством охорони пам’яток історії та культури м. Борислава у грудні 2016 року подали на розгляд до секретаріату Програми конкурсні концепції двох проектів.

Заявки пройшли перший етап конкурсу, тепер можна приступати до написання повної проектної заявки. Кінцевий термін подання повних заявок – 30 червня 2017 р., а остаточне рішення про надання фінансування повинно бути прийняте в жовтні 2017 для тематичної цілі «Спадщина», за якою були написані обидва проекти.

Перший проект – «Нафтова колиска Європи: забута польсько-українська історія». Партнери: гміна Санок (Польща), Бориславська міська рада та Українське товариство охорони пам’яток історії та культури м. Борислава. Пріоритет у програмі – «Культурна спадщина». Тривалість проекту – 24 місяці. Загальна вартість проекту – 635 324 євро.

У разі реалізації проекту в Бориславі заплановано в міському парку будівництво копії музею у вигляді бурової вежі, в якому буде облаштовано новий науково-культурний центр міста. Тут передбачено музей, виставкові зали, зали для проведення майстер-класів і семінарів. На другий рік проекту планується проведення в парку і новозбудованому центрі масштабного «Нафтового фестивалю», який має шанс стати щорічним. Проект буде доповнено проведенням нових історико-краєзнавчих досліджень, створенням інтернет-сторінки, виданням промоційних публікацій, проведенням семінарів та конференції.

Другий проект – «Природа об’єднує» – розвиток гміни Санок і міста Борислава з використанням природних ресурсів. Тривалість проекту – 24 місяці. Загальна вартість проекту – 2 175 113 євро. Партнерами обох країн запропоновані роботи зі збереження місцевих природніх ресурсів і їх широкій промоції.

Бориславом заплановано розбудову каналізаційної системи міста, дослідження джерел мінеральних вод, а також облаштування відпочинково-оздоровчих ділянок біля двох джерел разом із прокладанням пішохідних і велосипедних доріжок до них. Також будуть проводиться семінари-тренінги, навчальні виїзди для осіб, які займаються збереженням навколишнього середовища в місті, конференції.

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Трускавецький вісник

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