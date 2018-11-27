Два золота і два срібла вибороли хортингісти Дрогобиччини в Черкасах!

15-16 грудня 2018 року в Черкасах відбулося ефектне завершення змагального року українського національного єдиноборства хортингу – Кубок України серед дорослих та Всеукраїнські змагання з хортингу серед юнаків, кадетів та юніорів. Змагання проводились за підтримки Міністерства молоді та спорту України та зібрали понад 350 учасників з 14 областей України. Під час урочистого відкриття Кубка України хортингісти встановили вже другий у цьому році Національний рекорд, який занесено у Книгу рекордів України – понад 150 спортсменів одночасно взяли участь у створенні логотипу хортингу за принципом доміно.

Львівщину на змаганнях представляла невеличка, але яскрава команда Дрогобицького та Трускавецького осередків Львівської обласної федерації хортингу (Президент Сергій Дідусь). І чотири спортсмени вибороли загалом чотири нагороди найвищої проби – дві золоті та дві срібні медалі. В розділі «Показовий виступ» пари 12-13 років золото здобули Андрій Микитин та Назар Гіщак (тренер Ірина Циган). В розділі «Сутичка» у віковій категорії 16-17 років вага 60-65 кілограм срібну медаль виборов Андрій Дубовий (тренер Денис Іваницький). Ще одне срібло в «Сутичці» приніс команді Назар Гіщак.

За підтримку команди та допомогу в організації поїздки в Черкаси дякуємо ТзОВ «Санаторій «Шахтар» (генеральний директор Юрій Остапчук), Трускавецькому осередку політичної партії УКРОП (голова Зоряна Домбровська) та підприємцю Олегу Стецику.

Ксенія Чумак

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