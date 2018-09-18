Дві фірми з одним принтером розіграли тендер на будівництво дороги в Дрогобичі

Комунальне підприємство «Управління капітального будівництва» Дрогобицької міської ради 10 вересня підписало договір з ТОВ «СБМУ-124» на будівництво дороги від вулиці П. Орлика до вулиці Паркової в Дрогобичі вартістю 3,2 млн грн. Про це стало відомо з сайту публічних закупівель Prozorro.

Роботи мають виконати до серпня 2019 року. На 2018 рік передбачено фінансування у сумі 1,05 млн грн. Договірною ціною передбачено витрати на зарплати – 56,6 тис. грн, прибуток закладено на рівні 35,9 тис. грн.

Окрім переможця участь у торгах брало ТОВ «ПМК-121», чия пропозиція була дорожча за ціну переможця на 1,9%. Під час аукціону пропозиції обох учасників залишилися незмінними.

ТОВ «СБМУ-124» зареєстроване лише півроку тому у Львові, власником є 19-річний мешканець Івано-Франківська Антон Гнатів.

Для ТОВ «СБМУ-124» це перша перемога на торгах. Згідно з довідкою про матеріально-технічну базу, всю техніку (18 одиниць) фірма орендує у ТОВ «ПМК-123».

Ця фірма належить Олегу Голобіну, а попередніми власниками були Любов та Андрій Остап’юки. Вони ж є власниками ТОВ «ПМК-121», яке конкурувало з переможцем торгів (ТОВ «СБМУ-124») на даних торгах.

Крім того, подані на торги конкурентами «СБМУ-124» і «ПМК-121» документи мають однакові дефекти друку.

Наші Гроші. Львів

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