У Трускавці постійно відбувається так багато різноманітних заходів, у тому числі культурно-мистецьких, що інколи важко визначитися якому ж віддати перевагу. Відкриття виставок, презентації, концерти, фестивалі, зустрічі з цікавими людьми – це те, чим живе мистецький Трускавець.

Не став винятком і день 16 травня. Напередодні Дня Вишиванки відділ у справах сім`ї, молоді та спорту ТМР спільно з мисткинею Іриною Бердаль-Шевчик організували цікавий майстер-клас «Вишиване серденько» для дітей з багатодітних сімей міста. А ще в цей день у Трускавці проходили дві презентації – книги для підлітків в УРБАН-бібліотеці та історично-культурологічного журналу в музеї історії.

Українська Джоан Роулінг

Якщо хтось ще не чув про письменницю Оресту Осійчук, то це не біда. Історія знає чимало подібних випадків, коли спочатку не чув ніхто, а потім почули всі. Домогосподарка Агата Крісті стала найулюбленішим майстром детективного жанру, а нікому раніше не відома Джоан Роулінг сколихнула світ своїми книгами про Гаррі Поттера.

Хлопчик Айхо – це не Гаррі Поттер, але в нього своя життєва історія, свої пригоди, і книжка про нього так само цікава та захоплююча. Саме свій роман-фентезі «Айхо, або Подорож до початку» і презентувала Ореста Осійчук в УРБАН-бібліотеці Трускавця.

Чи то дощова погода, чи то байдужість стали причиною того, що на презентацію книги для підлітків завітало менше гостей, ніж очікувалося. Проте ті учні 5 класу НВК «СЗШ №2-гімназія», які прийшли на зустріч з письменницею, анітрохи не пошкодували. Адже мали можливість не тільки познайомитися з Айхо, а й взяти участь у написанні його чергових пригод.

Навряд чи доцільно переповідати фабулу роману, як і зупинятися на його головних героях. Хто любить читати фентезі, той не омине нагоди познайомитися з твором Орести Осійчук, чудову рецензію на який написав відомий телеведучий Олександр Педан. Дозволимо собі процитувати тільки останнє речення роману: «Далі буде». Як зізнається письменниця, вже повністю готові рукописи другої та третьої частини «Айхо», хоча є надія реалізувати задум видання як мінімум шести частин твору. Недарма аналогії з Гаррі Поттером напрошуються самі собою – там також було сім частин з одним головним героєм, його друзями та пригодами.

Діти під час презентації книги взяли участь у так званому «ворожінні на книзі», коли відповіді на свої запитання вони отримували з тексту «Айхо». Цікаво, що одним із запитань дівчини-п`ятикласниці було «Як привернути до себе увагу хлопців?», а інша серія оповідок письменниці про кота Персика виявилася цілком збіжною з реальною історією кота Персика одного з учнів СШ №2-гімназії. В товаристві письменниці дітям було весело та цікаво, і вони абсолютно не нудьгували (бо часто презентацію книг уявляють собі нудним заходом).

В цей день письменниця Ореста Осійчук побувала також на зустрічі в Бориславі, а після Трускавця поїхала презентувати свою книгу юним стриянам.

Трускавець та його історія

Зустріч з Орестою Осійчук в УРБАН-бібліотеці розпочалася о 14.30, а вже о 16.00 в музеї історії міста-курорту мала місце інша презентація. Тут презентували журнал «Наша спадщина», який видається у Львові і має на меті вивчення культурної спадщини західного регіону України, її збереження та популяризацію.

Почав виходити журнал «Наша спадщина» у 2014 році. Головним редактором квартальника є Андрій Левик, колишній керівник відділу охорони культурної спадщини та культурних цінностей Львівської ОДА (до 2015 р.). Саме Андрій Левик спільно з видавцем Михайлом Турком та істориком-архівістом Іваном Сварником і презентували журнал у Трускавці.

Сказати, що презентація викликала величезне зацікавлення серед громадськості Трускавця було б неправильно. Адже прийшли ті, хто приходить на більшість культурно-мистецьких заходів у музеї та інших локаціях курорту – міський голова, краєзнавці, працівники відділу культури та його підрозділів, журналісти, окремі громадські діячі. Присутні почули багато цікавинок не тільки про культурну спадщину Львівщини, але й безпосередньо про Трускавець. Особливо артистичною була розповідь Івана Сварника, товариша світлої пам`яті Ореста Мацюка. Нагадаємо, що трускавчанин Орест Мацюк за час своєї роботи у Львові зробив дуже багато для дослідження історії Трускавця. Силами МГО «Рада Старійшин» Ореста-Нестора Мацюка вшановано встановленням меморіальної таблиці на фасаді будинку «Просвіти».

Зустріч в музеї проходила напередодні Дня музеїв, тож не обійшлося і без згадки про роль музеїв в збереженні культурної спадщини. У Трускавці є два музеї, і статті їхніх керівників (Олена Білас-Березова та Галина Коваль) поряд з іншими опубліковані в «Нашій спадщині».

Міський голова Андрій Кульчинський звернув увагу на малодослідженій сторінці історії Трускавця – австрійському періоду (кін. XVIII – поч. ХХ ст.ст.). Він висловив думку, що ця сторінка історії Трускавця не буде білою плямою, а стане додатковим аргументом на користь курорту. До речі, саме Трускавець є найстарішим курортом України, і про це також варто говорити.

Під кінець презентації журналу «Наша спадщина» було висловлено надію, що вийде окремий його спецвипуск, присвячений виключно Трускавцю.

Володимир Ключак

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