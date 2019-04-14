Дві сторони медалі

Вдало вибраний ракурс – і картинка готова, а заодно і «галочка» про виконану роботу.

Але є друга сторона медалі, тобто фото, зроблене теж 9 травня 2019 року, але вже в іншому ракурсі.

І тоді стає ясно, який насправді має вигляд Монумент Слави та як насправді вшановується пам`ять трускавчан. Про мораль судити вам, трускавчани. Коментарі тут зайві.

Проблема стану Меморіалу Слави у Трускавці піднімалася мною ще з 2016 року, але, як бачите, безрезультатно.

Ця тема болюча для мене, оскільки фронтовиком був мій батько Володимир Багрій. В статті «Їм було по 18» описано що й до чого. Стаття була написана Л. Поливком і надрукована 8 січня 1988 року в газеті «Трускавецкая здравница».

Ми в боргу перед тими, хто віддав своє життя як у Великій Вітчизняній війні, так і сьогодні на фронті – за нас, за наше мирне життя.

І ніхто не вправі спекулювати на цьому.

Олег Багрій, корінний трускавчанин

Від редакції “ТВ”. Стаття Олега Багрія «Забуті…» на тему стану обеліска на вул. Дрогобицькій – за посиланням http://protruskavets.org.ua/zabuti/

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