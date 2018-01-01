Двоє бориславців госпіталізовані внаслідок ДТП

By  | 02.01.2018 | Filed under: Новини

Як інформує департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА, 1 січня  о 09.26 у м. Стрий по вул. Об’їзна  водій автомобіля (фури) Volvo, 1994 року народження, житель с. Заріччя, Закарпатської області здійснив зіткнення з автомобілем Volkswagen “Transporter” під керуванням водія, 1992 року народження, жителя м. Борислав.  Внаслідок водій  Volkswagen “Transporter” і 6 пасажирів мікроавтобусу отримали травми середнього ступені важкості і госпіталізовані в Стрийську ЦРЛ, а саме:

- 1997 року народження,  житель м. Борислав;

- 1995 року народження, житель м. Борислав;

- 1980 року народження, житель м. Львова;

- 2001 року народження, (дитина), жителька с. Уличне Дрогобицького району (дитина);

- 1974 року народження, житель м. Городок Львівської області;

- 1993 року народження, житель м. Львова.

Водій автомобіля Volvo і один пасажир після обстеження і надання медичної допомоги відпущені на амбулаторне лікування. Причини події з’ясовуються.

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