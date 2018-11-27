Двоє жінок отримали тілесні ушкодження внаслідок автозіткнення у Стебнику

By  | 19.12.2018 | Filed under: Новини

Дорожньо-транспортна пригода сталась у понеділок, 17 грудня, близько 19.20 на перехресті автодороги «Східниця-Пісочне» та вулиці Задвірна у Стебнику.

Як попередньо встановили правоохоронці, зіткнулись автомобілі «Форд Ескорт», яким керував 41-річний мешканець Дрогобича та «ІЖ», за кермом якого перебував 58-річний мешканець райцентру. Внаслідок зіткнення тілесні ушкодження отримали 31-річна пасажирка «Форда» та 50-річна пасажирка автомобіля «ІЖ». Правоохоронці встановлюють обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Відділ комунікації поліції Львівської області

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