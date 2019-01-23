Двом крадіям з Дрогобича обрано запобіжні заходи

За процесуального керівництва Стрийської місцевої прокуратури повідомлено про підозру двом дрогобичанам (серед яких неповнолітній), у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.15 (закінчений замах на злочин), ч.3 ст.185 (крадіжка, поєднана у інше приміщення чи сховище) КК України. Про це інформує прес-служба прокуратури Львівської області.

Встановлено, що на початку січня 2019 року 22-річний та 15-річний зловмисники вирішили обікрасти продуктовий магазин у Моршині. Так, один із них залишився на вулиці (стежив, щоб їх не помітили сторонні особи), а інший – через вікно проник у приміщення. Звідти підозрюваний намагався викрасти товари та грошові кошти. Проте не зміг довести злочинного наміру до завершення, оскільки спрацювала система охорони.

Стрийським міськрайонним судом Львівської області повнолітньому правопорушнику обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, а неповнолітньому – домашній арешт. В ході досудового розслідування встановлено причетність вказаних осіб до низки крадіжок на території Стрия, Дрогобича та прилеглих районів. Більшість крадіжок – квартирні.

За вчинене законодавством передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 6 років.

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