Двом крадіям зі «стажем» обрали запобіжний захід

За процесуального керівництва Дрогобицької місцевої прокуратури, слідчими місцевого відділу поліції, в порядку статті 208 КПК України, затримано двох жителів Дрогобича – 35 та 26-річного не раз судимих за злочини проти власності чоловіків. Про це інформує прес-служба прокуратури Львівської області.

Встановлено, що 15 жовтня цього року, близько 1:50 год ночі, вказані особи пошкодили металеву решітку вікна та проникли усередину будинку місцевого мешканця, звідки намагались таємно викрасти 5 тис грн. Проте зловмисникам не вдалось довести задумане до завершення, оскільки їх «на гарячому» спіймали правоохоронці. Того ж дня крадіям повідомили про підозру за ч.3 ст.15, ч.3 ст.185 КК України – замах на крадіжку, а вже 17 жовтня суд обрав їм міру запобіжного заходу – тримання під вартою з можливістю внесення 73 640 грн застави. Тепер за скоєний злочин фігурантам загрожує від 3 до 6 років позбавлення волі.

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