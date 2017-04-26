Дякую добрим серцям

На жаль, роки беруть своє…

Була енергійна, повна сил, свої молоді роки віддала, працюючи на благо нашого міста Трускавця, заслужила почесне звання «Ветеран праці». Тепер маю мінімальну пенсію інваліда І групи, купу медичних рецептів і непередбачуваних життєвих ситуацій:

- лікарі рекомендують робити операцію на серці, яка коштує 15 тисяч грн.,

- в ОССБ збирають кошти на встановлення вікон,

- на будинок мають встановлювати загальнобудинковий газовий лічильник, який потягне збільшення витрат на оплату за газ (програма по встановленню індивідуальних лічильників для людей з інвалідністю, виявляється, діяла у 2016 році, але про неї ніхто не знав),

- поламався мій тонометр для вимірювання тиску,

- поламалася електробатарея, сиділа місяць в холодній квартирі.

Дякувати Богу, добрі люди звернулися з проханням допомогти мені до депутата Трускавецької міської ради Богдана Габшія.

Вірите, мені на очі навернулися сльози, коли в мою квартиру прийшов депутат міської ради Василь Тимчишак, мовчки забрав батарею і мовчки приніс відремонтовану.

Тепер в моїй квартирі тепло, дякувати Богу і тим Людям з добрими серцями!

У нас в Трускавці є, звичайно, і інші депутати, які допомагають людям, є і такі, що допомагають іногороднім, але дорогі наші, пам`ятайте трускавчан, ми ж Вам повірили!

З повагою, Датольєва Зінаїда Михайлівна, м. Трускавець, ветеран праці, дитина війни, інвалід І-А групи, одинока, знаходжусь на обліку міського територіального центру соціального обслуговування

Від редакції «Трускавецького вісника». В листі-подяці пані Зінаїда Датольєва залишила свої контактні дані (домашній та мобільний телефон). Вона не просить про допомогу, але якщо хтось зможе проявити свою благодійність та допомогти цій хворій та одинокій жінці, то сконтактуватися з нею може за тел. 5-04-13, 098-578-38-12.

Трускавецький вісник

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