Директор ансамблю «Верховина» склав свої повноваження

Керівник Заслуженого Прикарпатського ансамблю пісні та танцю України «Верховина» Зорян Ацедонський склав свої повноваження. Про це Зорян Тарасович повідомив на своїй сторінці в мережі Фейсбук, надавши пояснення такому кроку.

«Дорогі друзі, колеги, обласні чиновники та дрогобичани!

18 років Господь Бог благословив мене на працю в Заслуженому Прикарпатському ансамблі пісні та танцю України «Верховина». За цей час пройдено дуже багато різноманітних яскравих і нелегких періодів праці з чудовим мистецьким колективом. Бувале різне. І участь в грандіозних концертах, фестивалях, конкурсах по Україні та за кордоном. І всюди нас вітали гучними оваціями і щирими словами подяки. Але, як і кожен заклад культури, ми відчували упереджене ставлення деяких чиновників до нашого ансамблю. Найпоширенішою рисою частини українських чиновників є фарисейство та подвійні стандарти. Хоч в більшості випадків в органах влади працюють люди порядні і професійні.

Перипетії з Ансамблем «Верховина» тривають від 2011 року. Обласні чиновники всіма можливими методами старались весь той час знайти будь-які приводи, щоб «скинути» з обласного бюджету на міський наш колектив. Штучно створені перешкоди, популізм та брехня стали їхніми інструментами в досягненні своїх цілей. Навіть останнє рішення обласної ради про переведення ансамблю на фінансування з міського бюджету, «зліпили» хитро, внісши одним з пунктів та ще й в додатку, без попереднього розгляду на профільній депутатській комісії, в рішення про обласний бюджет на 2018 рік. І коли, цими днями, представники колективу на зустрічі з одним із керівників області задали пряме запитання: Чому Ви так зробили?. Він відповів – «Така політична воля депутатів». От і все. Політична воля….

Щоб зняти з себе пряму відповідальність, чиновники різного рівня «переводять стрілки» на керівника колективу і цинічними методами підбурюють колектив. Хоч на десятки письмових і усних звернень протягом 3-х років не реагували зовсім.

З іншої сторони, міський голова, заступники, міський відділ культури, обласна та міські профспілкові організації, «свідомі» міські і обласні депутати робили все можливе для врегулювання даної проблеми.

Саме тому, щоб не бути видуманим деякими фальшивими людьми «каменем спотикання», я вирішив скласти свої повноваження директора ансамблю «Верховина».

Хочу висловити слова щирої подяки своїм колегам по праці, колегам по культурі та усім, хто на цьому спільному шляху був однодумцем, соратником та другом!

Вірю, що здоровий глузд і правда переможуть і чудовий, високопрофесійний колектив ансамблю «Верховина» зможе досягати нових висот в своїй професійній діяльності!», – написав Зорян Ацедонський.

Свій пост на Фейсбуку керівник «Верховини» затитулував дуже промовисто: «Друзі, вірте в перемогу добра, а вороги не втішайтесь завчасно!».

Частину історії нищення Заслуженого Прикарпатського ансамблю пісні та танцю України «Верховина» читайте тут (стаття «Хто хоче з`їсти «Верховину», «Трускавецький вісник», 26.01.2015 р.).

«Трускавецький вісник» слідкуватиме за перипетіями навколо цієї справи. Цілком очевидно, що при владі є люди з антиукраїнською позицією, для яких культура – як більмо в оці. Але за все колись прийдеться відповісти…

Вл. інф.

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