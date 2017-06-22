№74229 Директор філії

На роботу запрошується Директор Філії Требования: Власне авто, вища освіта, бажано досвід роботи на посаді керівника, організаційні здібності, вміння працювати на результат Обязанности: пошук та підбір персоналу для магазинів мережі моніторинг ринку праці аналіз ефективності використання HR ресурсів Навчання персоналу Проведення інвентеризацій на торгових точках Условия работы: 5000 -10000 грн. Оплата амортизації авто, оплата бензину. Мобільний зв’язок. Ми пропонуємо: надійну роботу в великій українській компанії, що динамічно розвивається дружній колектив усі можливості для професійного та кар’єрного росту Надсилайте Ваше резюме для участі в конкурсі на дану вакансію! Тел. 0985837108

Також читайте