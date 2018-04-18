Директора дрогобицького КП посадили під домашній арешт

Слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду застосував до директора дрогобицького КП «Комбінат міського господарства» запобіжний захід у вигляді домашнього арешту з 22:00 до 7:00 до 3 червня цього року. Про це стало відомо з ухвали суду від 5 квітня.

Директора КП підозрюють у привласненні, розтраті майна або заволодінні ним шляхом зловживання службовим становищем (ч. 4 ст. 191 ККУ), вчиненому у великому розмірі – на суму майже 434 тис. грн. Мова йде про минулорічну закупівлю «Комбінатом міського господарства» пального у ТОВ «Нафтотрейд Ресурс».

Як виявив «Центр громадського моніторингу та досліджень», після підписання договору комунальне підприємство неодноразово вносило зміни до договору, внаслідок чого вартість пального значно перевищила ціни єдиного конкурента «Нафтотрейд Ресурсу» на торгах – ПП «ОККО-Бізнес Контракт». Так, після підписання договору, в період між 24 січня по 3 лютого 2017 року, КП тричі погодило подорожчання.

Під розгляду в суді клопотання слідчого про запобіжний захід у вигляді домашнього арешту підозрюваний та його захисник заперечували проти його застосування. «Свою вину у інкриміноваму кримінальному правопорушенні він (директор КП – ред.) не визнає, а тому буде відстоювати свою честь і гідність та не має наміру ухилятися від слідчого чи суду. А тому просять обрати більш м’який запобіжний захід у виді особистого зобов’язання», – написано в ухвалі суду.

Натомість слідчий стверджував, що підозра підтверджена зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме результатами перевірки Західного офісу Держаудитслужби та висновком експертів за результатами проведення судово-економічної експертизи.

В результаті суд задовольнив клопотання слідчого. Натомість того ж дня клопотання про відсторонення від посади директора КП задоволено не було через відсутність усіх необхідних документів. Матеріали клопотання повернули прокурору.

Керівником КП «Комбінат міського господарства» є Андрій Янів. Він же був керівником минулоріч та підписував договір та зміни до нього.

Наші Гроші. Львів

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