Директора «Муніципальної варти» Дрогобича покарано за корупцію

By  | 08.11.2017 | Filed under: Новини

Як інформує прес-служба прокуратури Львівської області, за участі органів прокуратури Львівської області, Дрогобицьким міськрайонним судом, визнано винним директора комунального підприємства «Муніципальна варта» Дрогобицької міської ради, у вчиненні адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією.

Встановлено, що директор вказаного підприємства несвоєчасно, без поважних на те причин, заповнив на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Таким чином посадовець вчинив правопорушення, передбачене ч.1 ст.172-6 КУпАП (порушення вимог фінансового контролю).

За наслідками судового розгляду до винного застосовано стягнення у вигляді штрафу.

Крім цього, Дрогобицька місцева прокуратура ініціювала розгляд питання щодо притягнення правопорушника до дисциплінарної відповідальності.

Також читайте

Tags:

Новини Трускавця та регіону

Оголошення ТВ

  • Контролер якості “DTR VMS POLAND”
    02.11.2017 | 13:56

    Фірма “Human & Hunt­er”, для одного із наших Клієнтів – постачальника металевих та гумових деталей найвищого гатунку, оголошує набір на вакансію: Контролер якості “DTR VMS POLAND” Місце роботи: Ченстохова (Польща) (Виробництво металево-гумових деталів до автомобіля) Посадові обов’язки: • діяльність, пов’язана з належним виконанням контролі якості готового виробу відповідно до технології фірми; • обслуговування виробничої лінії, [...]

  • №77544 Високооплачувана офіційна робота в польщі.
    02.11.2017 | 12:04

    Офіційна робота в Польщі, зарплата від 9 злотих за годину і більше, житло надається безкоштовно, а подекуди і харчування, за такими вакансіями: столярі, швеї, зварники, фрезервувальники, а також в теплицях, в готелях, в пансіонатах, на заводах,на меблевих фабриках, супермаркетах, магазинах, гуртовнях, столярнях, мясокомбінатах, дорожніх роботах, по догляду, фермерських господарствах, на будівницстві та в лісі. А [...]

  • Archive for Оголошення ТВ »

Архіви