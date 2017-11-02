Директора «Муніципальної варти» Дрогобича покарано за корупцію

Як інформує прес-служба прокуратури Львівської області, за участі органів прокуратури Львівської області, Дрогобицьким міськрайонним судом, визнано винним директора комунального підприємства «Муніципальна варта» Дрогобицької міської ради, у вчиненні адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією.

Встановлено, що директор вказаного підприємства несвоєчасно, без поважних на те причин, заповнив на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Таким чином посадовець вчинив правопорушення, передбачене ч.1 ст.172-6 КУпАП (порушення вимог фінансового контролю).

За наслідками судового розгляду до винного застосовано стягнення у вигляді штрафу.

Крім цього, Дрогобицька місцева прокуратура ініціювала розгляд питання щодо притягнення правопорушника до дисциплінарної відповідальності.

Також читайте