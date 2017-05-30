Директором історико-культурного заповідника “Нагуєвичі” став Богдан Лазорак

Сьогодні, 30 травня, Львівська обласна рада затвердила кандидата історичних наук, доцента кафедри давньої історії України Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка Богдана Лазорака переможцем конкурсу на посаду директора комунального закладу Львівської обласної ради «Адміністрація історико-культурного заповідника «Нагуєвичі». Про це інформує прес-служба Львівської обласної ради. За це рішення проголосувало 60 депутатів.

Попередньо Богдан Лазорак пройшов відкритий конкурсний відбір, після чого члени комісії рекомендували його кандидатуру на затвердження депутатам обласної ради.

Трускавецький вісник

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