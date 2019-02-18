Дискотека для учнівської молоді

15 лютого з нагоди Дня Святого Валентина відділ у справах сім’ї, молоді та спорту Трускавецької міської ради спільно з Трускавецьким міським учнівським парламентом організували та провели святкову дискотеку для учнівської молоді міста. Про це 18 лютого на щотижневій оперативній нараді в Трускавецькій міській раді повідомив начальник відділу у справах сім`ї, молоді та спорту ТМР Роман Коваль.

Захід пройшов за підтримки розважального комплексу «Soho Terra», який надав приміщення і нагородив переможців одного з конкурсів смачною піцою. Переможці ще одного конкурсу отримали квитки на фільм від кінотеатру «Злата», а солодкі подарунки для учнів-організаторів та безпеку заходу забезпечила ГО «Золоті Леви Чорної Сотні».

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