Цінуй природу, бережи довкілля,

Люби комашку, звірів і птахів.

«Роби добро» – хай буде ніби ціллю,

Воно повернеться тобі серед років.

Світ, який оточує нас, дуже крихкий, ніжний, тендітний. І ламається він щоразу там, де грубо й жорстоко ставляться до живого, красивого і неповторного. Берегти цей світ, охороняти його великі й малі частини – святий обов`язок людини-творця. Кожна людина, як і вся людська діяльність, не лише не відділені від природи, а й є її частинкою.

26 квітня у Трускавецькій центральній міській бібліотеці для дорослих відбулася дискусійна розмова «Екологія краю: тривоги і надії». На заході були присутні учні 11 класу ЗСШ №1.

Провідний бібліотекар по роботі з юнацтвом Олександра Пфайфер разом з дітьми обговорювали проблеми екології та збереження навколишнього середовища. У наші дні турбота людини про чисте повітря, тишу, сонячне світло та багато інших цінностей природи стає невід`ємною частиною екологічної культури. Кожний із нас повинен дбайливо ставитися до природи, до всього живого на землі. Це не лише покращить екологічну ситуацію, але й створить прекрасний настрій, принесе величезне моральне задоволення, викличе почуття поваги до себе та до інших. Учням була представлена книжкова виставка по даній тематиці.

Природа не жалкує для нас своїх багатств, роздаючи щедро всі свої дари, щоб люди та інші живі істоти жили в гармонії, красі, мирі і злагоді. І що тільки оберігаючи природу, людство збереже життя на планеті Земля. Давайте, любі друзі, залишимо у спадок чисту та прекрасну землю!

Підготувала Олександра Пфайфер, провідний бібліотекар по роботі з юнацтвом Трускавецької ЦБ

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