Щоб берегти землю, природу,

Треба її полюбити,

Щоб полюбити, треба пізнати.

Пізнавши – неможливо не полюбити.

М.Пришвін

Ми живемо на найдивовижнішій планеті – планеті світлих сонячних ранків, яскравих лагідних днів і тихих зоряних ночей, що пахнуть м’ятою та матіолою. На планеті, що дарує найщиріші почуття і щастя тим, хто шанує, любить та оберігає її.

З метою формування екологічної свідомості та екологічної культури у молоді 19 квітня у центральній міській бібліотеці м. Трускавця відбувся диспут «Наша планета – колиска життя» приурочений Всесвітньому дню Землі. Провідний бібліотекар обслуговування юнацтва Олександра Пфайфер розповіла учням 7-А класу СШ №1 про те, як на кожному кроці видно наслідки нашого бездумного споживацького, зрештою варварського ставлення до неї. Весело та цікаво пройшла екологічна гра «Відгадай загадку», були зачитані правила поведінки у довкіллі, прислів’я та приказки про Землю.

На завершення диспуту діти ознайомилися з книгами, які були представлені на книжковій виставці «Природа і ми: друзі чи вороги».

Підготувала Олександра Пфайфер, провідний бібліотекар обслуговування юнацтва Трускавецької ЦБС

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