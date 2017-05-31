Дитяче свято біля бібліотеки для дітей

Уже традиційно 1 червня відзначається Міжнародний день захисту дітей – прекрасне свято радості та надії. В Україні цей день відзначається із 1998 року. У 1991 році Україна приєдналася до Конвенції ООН про права дитини, згідно з якою кожна держава зобов’язана поважати та заохочувати право дитини на всебічну участь у культурному і творчому житті, забезпечувати їй повноцінне дозвілля й відпочинок та сприяти наданню для цього відповідних можливостей. Кожна дитина має повне право бути захищеною, розвиватися й навчатися для кращого майбутнього.

На дитяче свято на майданчику біля бібліотеки для дітей міста Трускавця зібрались діти з табору “Первоцвіт” зі своїми вихователями, батьками та діти з фізично обмеженими можливостями.

Присутні дізналися багато цікавого про історію походження свята, про міжнародну організацію ООН, яка прийняла важливий документ під назвою “Конвенція про права дитини”, прослухали перелік своїх прав.

На святі лунали пісні ансамблю “Дударик” у виконанні Богдана Грицило, Олексія Колотелюка, Романа Миськіва, Максима Підганяка, Івана Федишина та Влада Шемигона під музичний супровід бібліотекаря Лесі Цісінської. А з яким завзяттям діти танцювали та малювали малюнки на асфальті.

Щирий радісний сміх, веселий дитячий настрій панували на святі. Бібліотекарі привітали дітей з початком літніх канікул, побажали весело та цікаво провести їх, гарно відпочити та оздоровитись, а головне, щоб протягом літа діти не забували приходити до бібліотеки, адже там на них чекають їхні друзі-книги.

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