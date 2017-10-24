/Що буде далі з трускавецькою «Нафтусею»?/

Гість «Трускавецького вісника» – Віктор Пиців. Його ми запросили прокоментувати ситуацію, яка склалася у зв’язку із загостренням навколо теми впровадження плати за вхід на бювет та неясності щодо стану родовищ трускавецьких мінеральних вод. Попросимо його відповісти на кілька запитань і, сподіваємося, що його відповіді дещо прояснять ситуацію навколо цих надважливих для курорту проблем.

- Пане Вікторе, чому Вас особисто так хвилюють теми «Нафтусі», плати за вхід до бювету і діяльності ПрАТ «Трускавецькурорт», в якому, до речі, Ви колись працювали на керівній посаді? Відомо, що зараз Ви не є мешканцем Трускавця…

- Все моє життя пов’язане з містом-курортом Трускавець. Тут я виріс, тут поховані мої родичі, тут я працював і жив. Тому Трускавець для мене – рідне місто. Але життя мінливе. Сталося так, що зараз я не в Трускавці, і тому дивлюся на Трускавець очима сторонньої людини. Хочу сказати, що добре знаю внутрішні і зовнішні проблеми міста, оскільки певний час працював і в ЗАТ «Трускавецькурорт», а також в сфері туризму.

Тому я стверджую: платний вхід в бювет – це диверсія проти Трускавця.

- Платна мінеральна вода – це норма чи ні? Платна вода є в Моршині, у нас теж за «Нафтусю» платять суб’єкти господарювання. То від чого такий шум і гам?

- Є різниця між платою за використану чи спожиту воду як товар, і платою за вхід в бювет, яку я розцінюю як плату за послугу. Для того, щоб брати плату за воду, необхідно спочатку привести в порядок приміщення бювету, отримати для початку хоча б атестат акредитації в системі Укр СЕПРО (в Українському державному центрі стандартизації та контролю якості природних і перфомованих засобів) і тільки тоді можна говорити про якусь плату. До речі, такі атестати акредитації мають всі курорти України.

Тому коли хтось говорить, що ПрАТ володіє ліцензією на видобуток мінеральної води, то без цього атестату ліцензія – це простий папірець, який ПрАТ використовує в ролі шантажу. І цього на жаль, не розуміє трускавецька міська влада. А крім того, в мене є сумніви, що ПрАТ дійсно має ліцензію на експлуатацію надр і що взагалі ця ліцензія є дійсна…

Я хотів би запросити жителів Трускавця до приміщення бювету мінеральних вод №1 і дати свою оцінку стану приміщень та обладнання бювету, особливо залів, де відпускають холодну воду, «Марію», «Софію». Я не буду сьогодні нікого ні в чому звинувачувати, мені тільки незрозуміло, чому досі займають свої посади керівник ПрАТ «Трускавецькурорт» і директор філії ГГРЕС?

Ще би я радив всім прогулятися містом, парком і поглянути, в якому стані надкаптажні споруди над джерелами мінеральних вод – «Едвардом», «Броніславою», «Марією», «Юзею». Тільки за стан надкаптажних споруд ПрАТ чи ще когось вже можна лишати ліцензії.

Я вже не говорю про викиди в парку, забруднення річки Воротище санаторієм «Женева» тощо. Та є речі, про які не говорять, і я не все маю право коментувати. Так що це моя суб’єктивна думка..

Також в мене є ряд запитань до Трускавецької міської ради, де чомусь мають бажання без будь-якого наукового обґрунтування зменшити зони санітарної охорони.

До речі, на сьогоднішній день де-юре Трускавець не є курортом ані державного, ані місцевого значення. Тому за все, що відбувається на території Трускавця, згідно Закону України «Про курорти» несе відповідальність місцева влада.

Я би радив всім в управлінні розвитку міста уважно прочитати статтю 42 ЗУ «Про курорти» щодо повноважень органів місцевого самоврядування у сфері діяльності курорті. Зокрема, пункт 5, де вказано, що «здійснення контролю за використанням природних лікувальних ресурсів» покладено на органи місцевого самоврядування.

Місцевим депутатам я б порадив: перш ніж голосувати за рішення про надання дозволів на оренду земельних ділянок, де знаходяться джерела з мінеральною водою, подумати про те, що їх обирали міські жителі. А ще кожен з них буде нести особисту відповідальність не тільки перед законом, а й перед жителями міста Трускавець. І кожен трускавчанин на наступних виборах повинен добре подумати, за кого ж він голосує.

- Зараз дехто почав піднімати тему загрози нашим родовищам. Що Вам відомо про це і яка Ваша думка з цього приводу?

- ПрАТ «Трускавецькурорт» а також власники та користувачі природних територій, і Трускавецька міська рада напевно не знайомі з розпорядженням голови Львівської обласної державної адміністрації від 18 квітня 2012 р. (№ 245/0/5-12) «Про здійснення заходів щодо оголошення окремих курортних територій області курортами державного значення». Тому перш ніж говорити про якісь загрози родовищам варто прочитати план цих заходів – всім, хто піднімає цю тему. А там чітко написано, що міська рада ще п’ять років тому мала визначити проблемні питання та можливі шляхи їхнього вирішення щодо підготовки документів для оголошення Трускавця курортом державного значення.

Зокрема, четвертий пункт цього розпорядження гласить: «Підготувати характеристики природних лікувальних ресурсів, їх лікувальних факторів, кліматичних, інженерно-геологічних та інших умов, сприятливих для лікування, медичної реабілітації та профілактики захворювань, інших цінностей природних територій мм. Трускавця та Моршина». Термін виконання – травень-червень 2012 р. В мене питання до попереднього міського голови Трускавця Р. Козира і теперішнього мера А. Кульчинського – де ці характеристики? Я б хотів їх побачити!

Хочу нагадати, що тоді Андрій Кульчинський був депутатом міської ради і він несе повну відповідальність за свою бездіяльність. Як лікар і депутат, і як теперішній мер.

Ще мене в цьому розпорядженні цікавить п’ятий пункт. Трускавчани хотіли б почути відомості про місце розташування, розміри, характери використання, і найголовніше – про власників та користувачів природних територій міста Трускавця. Тож це Ваше питання я переадресовую власникам і користувачам природних ресурсів та органам місцевого самоврядування.

- МГО «Рада Старійшин» просить мера Трускавця і депутатів скликати позачергову сесію, але відповіді наразі нема. Деякі громадські активісти закликають до радикальних дій. А які Ваші пропозиції щодо вирішення проблеми, яка виникла?

- Я би радив всім активістам, що закликають до радикальних дій, спочатку добре вивчити закони про курорти, надра та інші законодавчі акти, а також пам’ятати, що є речі, навколо яких всі повинні об`єднатися, забувши свої політичні чи особисті амбіції. Це те, що буде з Трускавцем. Чи будуть тут курортники? Чи буде місто розвиватися як курорт? Думка кожного має бути врахована.

Що стосується рішення Президії «Ради Старійшин», то там є раціональне зерно, яке необхідно підтримати. Надіюся, що позачергова сесія по даному питанню буде скликана. Якщо ні, то я запрошую громадських активістів та жителів міста прийти в міську раду і спитати у депутатів та міського голови, що вони думають про долю курорту та «Нафтусю».

В місті має бути створена комунальна ГГРЕС, депутати до кінця року мають поставити питання відмови ПрАТ «Трускавецькурорту» в оренді земельних ділянок, на яких знаходяться надра та природні ресурси. Місто повинно виділити кошти (а кошти в бюджеті є) на будівництво власного міського бювету мінеральних вод. Можливо, навіть не одного, а спорудити кілька міні-бюветів, які б відповідали нормам, стандартам та викликам часу.

Що буде далі з ПрАТом – це вже питання ПрАТУ та його власників. Що він буде робити зі своїм непотрібним бюветом? Можливо, це звучить смішно, але конкуренція рухає прогрес. Бажання змін та патріотизм повинні взяти верх над дурістю та захланністю деяких осіб.

- І наостанок, чи має Трускавець перспективи як курорт? Східниця розвивається, з`являються повідомлення про лікувальні води у сусідніх Тустановичах (Борислав), а Трускавець щораз частіше згадується в ЗМІ в негативному світлі (провалля, можливий обвал дороги, платний бювет та інше). Як би Ви порекомендували діяти в цих обставинах нашому міському голові та владі Трускавця загалом?

- Трускавець як місто – це курортна територія з 190-літньою історією. Ще в 1861 році Трускавець отримав особливий статус курортного поселення. Цей статус у Трускавця ніхто не забирав. Трускавецька «Нафтуся» – унікальна! Вона годувала моїх дідів, моїх батьків, вона годувала і мене. Годувала й буде годувати всіх жителів Трускавця.

А якщо хтось собі в Бориславі, Тустановичах чи Східниці надумав відкрити щось подібне, то це добре. Це заставляє Трускавець та його жителів думати, а владу має спонукати до активних дій.

Східниця – це взагалі інший курорт, курорт кліматичний, де присутні зовсім інші джерела мінеральних вод. Там проблем не менше, ніж в Трускавці.

Щодо Трускавця, то бювет і «Нафтуся» повинні належати громаді, місто має отримувати відповідні дивіденди від всіх власників і користувачів природних ресурсів Трускавця. Ніхто нікому не боронить мати ліцензію чи займатися видобутком води, адже закон дозволяє це робити. Але всі повинні задати собі питання: «А що з того буде мати місто Трускавець та його жителі?».

Спілкувався Володимир Ключак

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