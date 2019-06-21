Є три варіанти місця під скверик для вшанування загиблих трускавчан – воїнів АТО

На сесії Трускавецької міської ради 20 червня чинний міський голова Трускавця Андрій Кульчинський звинуватив свого попередника, мера міста в 2010-2015 рр. Р. Козира в популізмі. На думку Андрія Богдановича, заяви останнього про можливість облаштування скверу загиблим героям на ділянці навпроти міської ради (прилеглій до музею Михайла Біласа) нічим не обґрунтовані, адже ця ділянка є у приватній власності ПрАТ «Трускавецькурорт».

Нагадаємо, що тиждень тому під час дискусії в групі «Трускавець. Оперативно» екс-мер Трускавця Р. Козир заявив буквально таке: «У 2014 році для гідного вшанування загиблих Героїв міською радою було прийнято рішення і затверджений детальний план облаштування скверу в центральній частині міста біля музею М.Біласа. Просто необхідно виконати дане рішення і не змагатися в фейсбучному патріотизмі».

За словами чинного міського голови Андрія Кульчинського, до моменту повномасштабної реконструкції Меморіалу на вул. Дрогобицькій вшанувати пам`ять загиблих героїв-трускавчан можна в одній з наступних локацій: 1) на вул. Стебницькій-Стуса (скверик неподалік «Ощадбанку»), 2) нижче музею історії міста, де волонтери проводять різноманітні акції, 3) в курортному парку, де облаштовується сад в рамках акції «Мамина весна» (верхня частина парку, нижче стежки до військового санаторію).

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