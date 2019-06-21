Є три варіанти місця під скверик для вшанування загиблих трускавчан – воїнів АТО

By  | 21.06.2019 | Filed under: Новини

На сесії Трускавецької міської ради 20 червня чинний міський голова Трускавця Андрій Кульчинський звинуватив свого попередника, мера міста в 2010-2015 рр. Р. Козира в популізмі. На думку Андрія Богдановича, заяви останнього про можливість облаштування скверу загиблим героям на ділянці навпроти міської ради (прилеглій до музею Михайла Біласа) нічим не обґрунтовані, адже ця ділянка є у приватній власності ПрАТ «Трускавецькурорт».

Нагадаємо, що тиждень тому під час дискусії в групі «Трускавець. Оперативно» екс-мер Трускавця Р. Козир заявив буквально таке: «У 2014 році для гідного вшанування загиблих Героїв міською радою було прийнято рішення і затверджений детальний план облаштування скверу в центральній частині міста біля музею М.Біласа. Просто необхідно виконати дане рішення і не змагатися в фейсбучному патріотизмі».

За словами чинного міського голови Андрія Кульчинського, до моменту повномасштабної реконструкції Меморіалу на вул. Дрогобицькій вшанувати пам`ять загиблих героїв-трускавчан можна в одній з наступних локацій: 1) на вул. Стебницькій-Стуса (скверик неподалік «Ощадбанку»), 2) нижче музею історії міста, де волонтери проводять різноманітні акції, 3) в курортному парку, де облаштовується сад в рамках акції «Мамина весна» (верхня частина парку, нижче стежки до військового санаторію).

Також читайте

Tags:

Газ на авто. Трускавець

Новини Трускавця та регіону

Акценти

Оголошення ТВ

  • №94870 Gracia Ceramica каталог в Белгороде
    21.06.2019 | 00:39

    Gracia Ceramica каталог в Белгороде Магазин “Керамическая плитка в Белгороде” предлагает полный ассортимент плитки Gracia Ceramica производство которой находится в России. Производство работает по европейским технологиям, так как все оборудование там от испанских и итальянских производителей. Для ознакомления со всем ассортиментом производителя Gracia Ceramica звоните или заходите на наш официальный сайт. Також читайтеСергій Розора: «Володимир [...]

  • Для любителів риболовлі
    30.05.2019 | 13:17

    Також читайтеДо уваги населення міста Трускавця (0)Запрошуємо на роботу (0)Великдень у Трускавці (афіша) (0)Молоді люди з Трускавця можуть виграти грант у розмірі 15 тисяч гривень (0)

  • Archive for Оголошення ТВ »

Архіви