«Єдиними методом профілактики кору та його наслідків для здоров’я є вакцинація», – Ірина Микичак

На Львівщині зростає кількість випадків захворювання на кір. Відтак, департамент охорони здоров’я Львівської ОДА закликає мешканців області вакцинуватись від інфекційного захворювання. Як зазначила сьогодні, 14 листопада, під час брифінгу директор департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Ірина Микичак, вакцинація на сьогодні є єдиними методом профілактики кору та його наслідків для життя людини.

«Чергова епідемічна хвиля захворюваності кором прийшла до нас з Європи. Львівщина належить до тих територій, які мають чи не найвищий рівень захворюваності. Зокрема, за попередній тиждень реєструються значно більше випадків захворювань, що майже на рівні 500 випадків за тиждень. Відтак, в черговий раз хочемо донести до наших мешканців, що єдиним методом профілактики інфекційного захворювання кір, яке є загрозливе своїми ускладненнями, зокрема летальними, є вакцинація. Специфічного лікування від кору немає. Є тільки можливість попередити своєчасно та вакцинувати дітей і дорослих відповідно до календаря щеплень», – розповіла Ірина Микичак.

«Лише у Львівську обласну інфекційну лікарню за добу госпіталізовуються 25-35 чоловік із ознаками кору. Відповідно кожен для себе зараз повинен прийняти рішення: чи він планує захворіти на кір, чи не планує. Ті люди, які вже перехворіли на кір мають довічний імунітет і їм немає чого боятися. Також можуть бути спокійними люди, які мають дві дози вакцини проти кору. А ті люди, які не знають про свій вакцинальний статус, не вакциновані, або мають лише одну дозу вакцини проти кору, щодня наражаються на небезпеку захворіти. Адже людина є ще заразна до того, коли в неї з’являється висип. Коли в людини піднімається температура, може виникати кашель, коньюктивіт, вона активно виділяє збудник і ділиться ним з оточуючими. Такі люди їздять в громадському транспорті, купують їжу в супермаркеті і ніхто з нас на сьогодні не застрахований від зустрічі зі збудником кору», – розповіла головний експерт департаменту Наталія Тімко.

Також вона наголосила, що вакцина, яка сьогодні наявна в області, є безпечною, а також нагадала, що вакцинування є безкоштовним. Відтак, для того, щоб убезпечити себе від захворювання, людина повинна зробити два щеплення інтервалом в місяць.

«Якщо людина не планує захворіти на кір найближчим часом, вона йде до сімейного лікаря, сімейний лікар оглядає її, переконується, що людина на даний момент не має гострого захворювання чи загострення хронічного, пише дозвіл на проведення профілактичних щеплень, і безкоштовно у кабінеті щеплень людина отримує профілактичне щеплення бельгійською вакциною європейської якості зі всіма індикаторами, дозволами, яка перевірена в Україні на те, що вміст ампули відповідає заявленій на ній і ті, хто зробить два щеплення інтервалом в місяць гарантовано від кору захистяться. Якщо дитина має одну дозу вакцини, а в плановому порядку це 1 і 6 років, і якщо з певних причин це не було зроблено своєчасно, ніколи не пізно розпочати вакцинацію і захистити дитину від кору, паралельно краснухи та паротиту, оскільки використовується потрійна вакцина, а також є вакцини проти дифтерії, правця, кашлюку і інших інфекційних захворювань. Весь цивілізований світ довів, що єдиними дієвим способом профілактики інфекційних захворювань є вакцинація. Немає негативних наслідків після проведення профілактичних щеплень. Доведено практикою та доказовою медициною, що ті, хто вакциновані, захищені від хвороби на 95%, а 5% можуть захворіти, але вони не будуть мати ускладнень у вигляді запалення легень, запалення головного мозку і вони однозначно залишаться здоровими», – додала Наталія Тімко.

«Ми забезпечені вакциною у Львівській області більше аніж на 100%. Ми маємо в резерві 40 тисяч доз вакцини, тобто всі, хто потребують вакцинації і всі, хто мають бажання вакцинуватись, мають змогу це зробити у всіх поліклінічних закладах охорони здоров’я Львівської області. І ще дуже важливо, що сама хвороба складна і також важкий період після хвороби, коли людина є надзвичайно уразлива до практично всіх інфекційних захворювань і в тому числі респіраторних. Особливо кір небезпечний для людей, які хворіють хронічними захворюваннями», – додала Ірина Микичак.

Зазначимо, що з початку року в області на кір захворіли понад 6 тисяч людей. З них понад 68% невакцинованих, 11% – мешканців, які мали одну вакцину профілактичних щеплень.

Прес-служба Львівської ОДА

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