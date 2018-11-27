Екологічні проблеми Борислава обговорили на міжнародному рівні

У вівторок, 11 грудня, в Бориславському Палаці культури відбулася панельна дискусія на тему вирішення екологічних проблем нашого міста внаслідок тривалого нафтовидобутку із залученням міжнародного досвіду і технологій за участі представників влади, нафтопереробної промисловості, іноземного підприємства у сфері боротьби із забрудненнями навколишнього середовища та посольства Фінляндії в Україні.

Захід було організовано за ініціативи компанії «Lamor Corporation AB», яка займається розробкою рішень з ліквідації забруднень навколишнього середовища. Головний офіс фірми знаходиться у Фінляндії і за 40 років свого існування компанія розширила свою мережу на 92 країни і є авторитетним лідером у своїй сфері. Як зауважив співзасновник ТОВ «Ламор Україна» Бруно Лете, компанія охоче допоможе Бориславу, адже ініціатива фірми виявилась небайдужою самим мешканцям міста і отримала потужну підтримку від влади.

Панельна дискусія відбувалась за участі міського голови Борислава Ігоря Яворського, Народного депутата України Олега Березюка, заступника посла Фінляндії в України Марії Агрен, співзасновників ТОВ «Ламор Україна» Бруно Лете і Михайла Бондаренка, заступника директора ТОВ «Ламор Юкрейн» Назара Бурбана, директора з досліджень і розробок Lamor AB Маркуса Ніштедта, виконавчого директора, віце-президента з видобутку та переробки ПАТ «Укрнафта» Маврикія Калугіна, виконавчого віце-президента з соціального та екологічного розвитку ПАТ «Укрнафта» Романа Ільтьо, директора Бізнес-підрозділу «Захід» ПАТ «Укрнафта» Олега Мальчика, менеджера Західноукраїнського офісу Європейської Бізнес Асоціації Мар’яни Луцишин.

На початку зустрічі присутніх привітав міський голова Ігор Яворський, котрий подякував усім, хто прийшов на дискусію, адже це є виявом власної відповідальності за майбутнє рідного міста. «Проблема тривалого нафтовидобутку на території Борислава зібрала нас сьогодні, щоб знайти вирішення, яке допоможе місту, – говорить Ігор Романович. – Зараз настав час вживати конкретних заходів для вирішення даної проблематики. Водночас склалась і унікальна можливість, коли мешканці міста теж готові допомогти. Сьогодні бориславське родовище вважається виснаженим внаслідок тривалого нафтовидобутку. Тому сучасний промисел потрібно розглядати не як економічний проект, а екологічний, який зробить безпечним проживання людей у місті. Дуже вдячний підприємству «Ламор Україна» за те, що ви зацікавились нами і виявили бажання прийти на допомогу. Нам не потрібен процес, нам потрібен результат, тому саме від вашої ретельно виконаної роботи, із врахуванням усіх особливостей нашого міста, стане можливим створення кращого майбутнього для Борислава».

Також до дискусії долучились Ярослав Струс (депутат міської ради), Микола Тустановський (колишній міський голова Борислава), Мирон Цайтлер (кандидат біологічних наук, доцент кафедри екології та географії ДДПУ), Любов Голубіцька (депутат міської ради), Богдан Городиський (депутат міської ради), Володимир Фірман (колишній міський голова міста Борислава), Роман Наминанік (ТОВ НВП «Еконафтогаз»), Василь Процишин (НПК “Східно Європейський Енергетичний Союз”) та інші.

Після тривалого та змістовного обговорення, учасники здійснили візит на об’єкт – огляд прибудинкової території будинку №12 по вулиці Чорновола на предмет нафтопроявів, де представники фінської та нафтопереробної компаній змогли особисто побачити негативний вплив тривалого нафтовидобутку у Бориславі.

Між Бориславською міською радою, ТОВ «Ламор Україна» та ПАТ «Укрнафта» буде підписано тристоронній меморандум про співпрацю. Відповідно до цього документу Борислав виступатиме замовником робіт у компанії “Ламор” із ретельного загального аналізу екологічного стану, реалізації конкретних технічних завдань із усунення заподіяної шкоди та подальшого запобігання виникнення забруднень. У свою чергу «Укрнафта» бере на себе зобов’язання долучитися до співфінансування проекту, а також залучити до цього кошти із різноманітних донорських, грантових та спонсорських програм і підприємств.

Відділ внутрішньої політики Бориславської міської ради

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