Екскурсія бібліотекою

By  | 18.05.2018 | Filed under: Новини

17 травня до центральної міської бібліотеки м. Трускавця завітали учні 2-го класу ЗСШ №1 (класний керівник Мотика Віра Тадеївна). Провідний бібліограф Волчанська Ярослава Миронівна провела екскурсію бібліотекою. Вона ознайомила дітей з довідково-бібліографічним апаратом бібліотеки, її структурними підрозділами. Учні дізнались багато нової інформації про бібліотеку. Цікавим доповненням до екскурсії став перегляд мультфільму «Знайомтесь! Бібліотечні каталоги та картотеки».

Молодших школярів вразила кількість книг, які вони побачили у книгоховищі. На згадку всі разом зробили світлини в книгозбірні.

Ірина Вахнич, провідний методист Трускавецької ЦБ

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