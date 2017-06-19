Екскурсія старосамбірчан в зоопарк «Лімпопо»

В листопаді минулого року ГО «Європейська інтеграція України» організувала поїздку для неповносправних дітей та їх опікунів з міста Старого Самбора та Старосамбірського району до Трускавця, де вони мали змогу побувати на виставі в дельфінарії «Оскар» та ознайомитись з містом. Голова правління ГО «ЄІУ» Іван Цегенько тоді пообіцяв наступну екскурсію для дітей в зоопарк «Лімпопо» в Меденичах. І ось 24 червня така екскурсія відбулась. Діти та їх опікуни разом з головою асоціації інвалідів Старосамбірщини Галиною Литвак приїхали до «Лімпопо», де їх зустрів один із власників парку Сергій Костів та розповів про історію його створення. В подальшому старосамбірчани оглянули дуже велику експозицію цього чудового осередку природи, де звірі мають можливість жити в достатньо хороших умовах.

- Дітям та їх опікунам дуже сподобався зоопарк, його звірі і птахи, котрі там живуть, а також теплий прийом адміністрації. Більшість вперше в такому місці і я хочу подякувати організаторам і всім причетним до цієї поїздки: голові правління ГО «Європейська інтеграція України» Івану Цегеньку, міському голові Старого Самбора Ігорю Трухиму за наданий транспорт ну і, звичайно ж, керівництву зоопарку «Лімпопо», – розповідає голова асоціації інвалідів Старосамбірщини Галина Литвак,

- Мені приємно, що організація, яку я очолюю, має хороших партнерів і друзів, завдяки яким такі заходи є можливими, – розповідає Іван Цегенько. – Адже громадські організації, якщо вони не якісь антикорупційні чи провладні, в нашій країні не мають ніякого бюджетного фінансування як це є в Європі, а також якоїсь суттєвої підтримки від влади. Також не мають якогось адміністративного ресурсу. Отож в своїй діяльності розраховуємо тільки на себе і своїх друзів, які без якогось владного тиску йдуть нам назустріч і з радістю долучаються до організації подібних заходів для людей, яким дуже необхідна наша увага і турбота. На завершення хочу сказати, що я б порадив багатьом менше «боротись», обливати один одного брудом, а просто робити якісь добрі справи і тоді ми дійсно поборемо все і будемо жити в нормальній країні.

Степан Іванків

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