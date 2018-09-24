Електронний документообіг суттєво покращує комунікацію органів влади та органів самоврядування

Для покращення ефективності роботи у співпраці між державними органами влади та органами місцевого самоврядування ОТГ Львівщини можуть користуватися системою документообігу «Megapolis.DocNet». Про це повідомив начальник відділу електронного врядування адміністрації управління апарату ЛОДА Андрій Дуда під час тренінгу «Електронні сервіси адміністративних послуг»

Ще з початку 2018 року введена в експлуатацію система, яка була придбана Львівською обласною радою з безлімітною ліцензією та правом користування для Львівської облдержадміністрації, районних державних адміністрацій та міст обласного значення. Надіславши листа до голови ЛОДА і отримавши підключення, працівники громад можуть користуватися цією системою абсолютно безкоштовно.

Станом на сьогодні у ній працює 2823 зареєстрованих користувачів. Створено основні журнали реєстрації. У тестовому режимі зареєстровано 543 вхідних, 482 внутрішніх та 74 вихідних документів.

Технічними перевагами у користуванні є наявність безлімітної ліцензії особистого кабінету працівника, захищеного логіном і паролем; безпаперовий документообіг з можливістю відслідковування повного маршруту візування та виконання документу працівниками за підвідомчістю; віддалений доступ до документів; можливість користування з будь-якого ґаджету, що має підключення до мережі Інтернет.

Додатковою зручністю є сповіщення на електронну пошту; делегування повноважень на момент відпустки або відряджень і конструктор звітів. Також тут передбачена можливість виконувати низку дій з документом без онлайн зв’язку з сервером, виконувати завдання простою відповіддю на листи без необхідності входу в систему.

Захід відбувся у приміщенні Львівського ЦРМС, створеного за підтримки Програми «U-LEAD з Європою» та Мінрегіону України.

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