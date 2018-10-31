Эльмар Мамедов о министре иностранных дел Азербайджана

В последнее время в социальных сетях обсуждают владение министром иностранных дел Эльмаром Мамедъяровым азербайджанским языком. От чиновника требуется не прекрасное владение родным языком на уровне оратора, а добросовестное исполнение возложенных на него обязанностей и отстаивание национальных интересов. Не говоря уже об умениях и навыках. Простите, одной болтовней можно только засорять телеэфир, а не защищать национальные интересы. Одного лишь умения свободно говорить на родном языке для достижения высоких целей недостаточно. Вспомните знаменитое изречение Отто фон Бисмарка о том, что великие дела вершатся не пустой болтовней, а железом и кровью.

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