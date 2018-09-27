Ельмар Мамедов отримав високу нагороду

Голова Міжнародного альянсу «Азербайджан-Україна» Ельмар Мамедов був нагороджений ювілейною медаллю. Про це інформує наше власне джерело. Високу нагороду голові Альянсу вручив начальник Служби охорони Президента Азербайджану Вагіб Ахундов.

- Для мене це вагома відзнака, котра свідчить про визнання моєї діяльності, – каже Ельмар Мамедов. – Вона мене стимулює ще сильніше працювати на благо мого рідного Азербайджану, на покращення дружби та взаєморозуміння між азербайджанським та українським народами.

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