Эльмар Мамедов поздравил Патриарха Киевского и всея Руси-Украины Филарета

By  | 23.01.2018 | Filed under: Акценти

Глава Международного альянса «-Украина» Эльмар Мамедов направил поздравления Предстоятелю Украинской Православной Церкви Киевского патриархата, Патриарху Киевскому и всея Руси-Украины Филарету по случаю его 89-летия. В поздравительном послании Эльмар Мамедов отметил, что Филарет посвятил свою жизнь служению Господу, православию, защищая и сохраняя его ценности.

«Хочу также отметить, то, как с большой любовью и с верой в сердце Вы привносите в общество добро, милосердие и согласие, внедряете бесценный вклад в укрепление единства православия. Человек, личность, умудренная опытом, Вы всегда оказываете поддержку людям, призывая к любви и состраданию, помогая приобрести веру и надежду. В светлый день Вашего рождения желаю Вам, Ваше Святейшество, помощи Божьей и успехов в Вашей многотрудной деятельности, благоденствия и мира», – говорится в послании.

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