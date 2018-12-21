Эльмар Мамедов поздравил президента Азербайджана

By  | 21.12.2018 | Filed under: Акценти

24 декабря свой День рождения отмечает Президент Азербайджанской Республики Ильгам Алиев. На имя Президента уже начали поступать поздравления от глав разных стран, среди которых и Президент Украины Петр Порошенко.

В числе поздравивших Президента Азербайджана Ильгама Алиева есть также общественные организации, одной из которых является Международный альянс «-Украина».

 В тексте поздравления от альянса «Азербайджан-Украина» отмечается:

«Уважаемый   господин Президент!

От имени Международного альянса «Азербайджан-Украина» и от себя лично поздравляю Вас с Днем рождения! Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, успехов в Вашей многогранной и ответственной деятельности во имя народа Азербайджана!

С уважением, Эльмар Али оглы Мамедов, Председатель международного альянса «Азербайджан-Украина»

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