Эльмар Мамедов встретился с главой миграционного управления Львовской области

By  | 19.10.2017 | Filed under: Новини

Глава международного альянса «-Украина» Эльмар Мамедов встретился с главой миграционного управления Львовской области Иванной Иваночко.

Как сообщил Vesti.Az сам Э.Мамедов, на встрече были обсуждены вопросы регистрации граждан Азербайджана.

«На встрече было отмечено, что в последние годы нарушения миграционных правил гражданами Азербайджана не отмечалось, что свидетельствует в пользу проводимых миграционным управлением просветительской работы среди иностранцев», – отметил Э.Мамедов.

Vesti.az

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