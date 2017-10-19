Глава международного альянса «Азербайджан-Украина» Эльмар Мамедов встретился с главой миграционного управления Львовской области Иванной Иваночко.
Как сообщил Vesti.Az сам Э.Мамедов, на встрече были обсуждены вопросы регистрации граждан Азербайджана.
«На встрече было отмечено, что в последние годы нарушения миграционных правил гражданами Азербайджана не отмечалось, что свидетельствует в пользу проводимых миграционным управлением просветительской работы среди иностранцев», – отметил Э.Мамедов.
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