Енергоефективність плюс економія

3 січня під час щотижневої апаратної наради в Трускавецькій міській раді міський голова Трускавця Андрій Кульчинський наголосив на потребі дотримання економного режиму теплопостачання в школах міста під час зимових канікул, оскільки з нового року за енергоносії платить місцевий бюджет. Начальник міського відділу освіти Орест Лобик запевнив, що це питання перебуває на його особистому контролі.

Також міський голова звернувся до заступника директора КП «Трускавецьтепло» Тараса Уєчка з проханням зробити аудит найбільших тепловтрат з метою запобігання їм в майбутньому. Мова йде передусім про бюджетні заклади.

Трускавецький вісник

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