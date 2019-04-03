«Епіцентр» відкриває новий торговельний центр у Дрогобичі

Національний лідер із роздрібної торгівлі непродовольчими товарами в Україні, компанія «Епіцентр», відкриває новий торгівельний центр на Львівщині – у місті Дрогобич.

Офіційне відкриття ТЦ «Епіцентр» на вулиці Северина Наливайко, 5 заплановане на 6 квітня.

У дні відкриття на відвідувачів чекають подарунки та розіграші. Перші 100 покупців стануть власниками телевізорів, мікрохвильовок, мультиварок та інших цінних призів. Відбудеться розіграш подарункових сертифікатів на 50 тис. грн.

Новий ТЦ «Епіцентр» у Дрогобичі запропонує відвідувачам спеціальні цінові пропозиції, нові акції, презентації, майстер-класи, розважальні програми для дітей та дорослих.

Це – перший ТЦ «Епіцентр» у Львівській області так званого малого формату, які будує компанія в районних центрах та містах обласного підпорядкування. Його площа складає 4780 м2. З 2016 року в Україні відкрито вже п’ять таких ТЦ – у Дубно, Умані, Шепетівці, Славуті та Старокостянтинові.

З появою ТЦ «Епіцентр» містяни отримають великий вибір товарів для будівництва, ремонту та облаштування оселі і зручний доступ до різноманітних сервісів мережі.

Серед найбільших відділів у новому ТЦ: «Будівельні матеріали» (1280 м2), «Сад та город» (720 м2) і «Вироби з дерева» (750 м2). Є «Деко», «Центр меблів», товари для дітей «Епік». Тут можна придбати покриття для підлоги, сантехніку, плитку, фарби, інструменти, садові меблі, побутову техніку та хімію, автотовари, вироби з металу, спорттовари, канцелярію та зоотовари. Також у новому форматі запрацює мережа спортивних магазинів Intersport.ua, вибрати зручний спортивний одяг та товари можна буде не лише в магазині а й онлайн.

У приміщенні торговельного центру в Дрогобичі буде розташована форматно-розкрійна дільниця, центр видачі товарів, які покупці зможуть замовляти онлайн, кафе та відділення комерційного банку («Ощадбанк»).

Завдяки появі ТЦ «Епіцентр» у Дрогобичі створено додатково понад 55 нових робочих місць.

Подбала компанія також про благоустрій території, прилеглої до нового ТЦ, і розвиток соціальної інфраструктури: встановлено зупинку громадського транспорту, побудовано пішохідну доріжку на вул. Северина Наливайка вздовж території ТЦ, проведені роботи з озеленення прилеглої території та будівельно-господарські роботи для церкви Різдва Христового.

Також читайте