Фестиваль «Empire of arts» набирає більших масштабів і вдосконалюється

Днями завершився ІІІ-ий Міжнародний конкурс-фестиваль дитячого, юнацького та молодіжного мистецтва «Empire of arts», що проходив з 13 по 16 жовтня 2017 року у м. Трускавець (Львівська область). У фестивалі цього року взяло участь понад 700 юних талантів, віком від 3-х до 33-х років з усієї України та з-за кордону, зокрема з Туреччини та Білорусі.

Учасники демонстрували свою майстерність у жанрах: вокал, хореографія, театральне мистецтво та циркове мистецтво.

Участь у фестивалі взяли також і діти-сироти, інваліди, діти з багатодітних та малозабезпечених сімей, а також із сімей бійців АТО. Усі вони виступали на рівних умовах, однак були нагороджені додатковими відзнаками та подарунками.

Виступи учасників конкурсу-фестивалю оцінювало високопрофесійне міжнародне журі з України та Венесуели, що складалося з провідних діячів культури і мистецтв, спеціалістів у різних видах мистецтв, зірок шоу-бізнесу, керівників та продюсерів музичних студій і колективів, директорів Міжнародних проектів та фестивалів, акторів, режисерів, поетів, композиторів, концертних менеджерів, pr-спеціалістів, хореографів та викладачів.

До складу журі увійшли:

1. Amador LOPEZ (Amador Jose Lopez Rodriguez) – Відомий хореограф, балетмейстер, шоумен, співак. Засновник та керівник творчого обєднання «Rumbero’s art-group», фітнес-студії та танцювальної студії «Rumbero’s». Засновник і фронтмен відомого гурту «Rumbero’s» та самого видовищного шоу-балету України «Rumbero’s». Переможець і голова журі популярних телепроектів: «Танцюю для тебе», «Танці з зірками», «Майданс-2». Призер і голова журі багатьох танцювальних чемпіонатів, Всеукраїнських та міжнародних конкурсів і фестивалів, переможець континентального чемпіонату з сальси «Copa latina», голова журі міжнародного дитячого конкурсу «Little Miss World». Чемпіон світу з фехтування, рекордсмен книги рекордів Гінесса України (організував флешмоб, в якому одночасно танцювало 22,5 тис. людей.). Учасник карнавалу в Rio De Janeiro. Хореограф-постановник концертів та найяскравіших танцювальних кліпів зірок українського і російського шоу-бізнесу. Хореограф-балетмейстер ІІV Єкатериненського балу. (Венесуела)

2. RULADA (Ірина ЦУКАНОВА) – Soul, gospel співачка, автор, композитор, викладач вокалу. Засновник вокальної методики та школи різножанрового вокалу improviNation, по якій викладають більш ніж в 30 країнах світу. (Україна)

3. Тарас ШІТ – Голова правління Львівського обласного відділення Творчої спілки Асоціації Діячів Естрадного Мистецтва України. Головний балетмейстер-постановник Творчої спілки Асоціації Діячів Естрадного Мистецтва України. Заслужений діяч естрадного мистецтва України. Магістр Вищої школи ім.Станіслава Сташіца (м. Кельце, Польща). Засновник Львівського обласного відділення Національної хореографічної спілки України, віце-президент Української ради танцю, дійсний член об’єднання професійних вчителів танцю Великобританії, почесний дійсний член Ліги танцю та спортивного танцю Грузії, а також асоціації танцю м. Тергумуриш в Румунії. Доцент кафедри режисури та хореографії факультету культури та мистецтв Львівського національного університету ім. Івана Франка. Директор Всеукраїнських фестивалів «Львівська Рапсодія», «Золотий перетин Львова», «Джерела Моршина». (Україна-Польща)

4. Борислава БІЛОЦЕРКІВСЬКА – співачка, поетеса, композитор, викладач вокалу, сценарист. Президент Міжнародних конкурсів-фестивалів «Empire of arts» та «Empire of talents». Засновник та голова правління ГО «Імперія мистецтв». Генеральний директор продюсерського центру «Brava Production». Голова представництва Міжнародної громадської організації «CinemaHall» у Львові. Керівник Міжнародної акторської школи у Львові. Представник міжнародних фестивалів в Україні. Голова ЛОВ «Ukrainian Fashion Academy». Володарка Гран-Прі багатьох міжнародних конкурсів та фестивалів. (Україна)

5. Олег СЕРАФІН – Соліст шоу-балета та групи Амадора Лопеса «Rumbero’s». Хореограф, тренер. Помічник хореографа на телепроекті «Майданс – 2». (Україна)

6. Олег ЛИСІЙ – Артист та диригент Бродвейських мюзиклів «Chicago», «Beauty and the Beast», «Cinderella» міжнародної театральної компанії «Stage Entertainment». Бек-вокаліст мюзиклів «Phantom of the Opera», «Бал вампірів», «Ghost». Музичний супервайзер шоу «Broadway Dreams». Лауреат Міжнародних конкурсів, викладач вокалу та акторської майстерності. Соліст Національного оркестру народних інструментів України. (Україна)

Організатором цієї події виступили Громадська організація «Імперія мистецтв» та Продюсерський центр «BRAVA PRODUCTION», за підтримки Трускавецької міської ради та мера м. Трускавець Андрія Кульчинського.

Розпочався фестиваль 13 жовтня урочистим відкриттям на Головній сцені міста. 14 і 15 жовтня на сцені концертного залу санаторію «Кришталевий Палац» були проведені конкурсні прослуховування та концертна програма для гостей Трускавця. Розважальний комплекс «Cazanova» подарував у перший день фестивалю усім учасникам святкову дискотеку та вечір знайомств, а кондитерська студія «Panetti» надала великий смачнючий тортик.

Кожен керівник отримав від міського голови іменну Подяку та подарунковий набір з сувенірною продукцією.

Протягом фестивалю учасники відвідали екскурсії містом, зоопарк «Лімпопо», дельфінарій «Оскар», проект «Інший світ» та інші цікаві місця. Також, під час фестивалю відбулися майстер-класи з акторської майстерності від Олега Лисія та майстер-клас з вокалу від Ірини Цуканової, після яких кожен міг отримати відповідний сертифікат. А 16 жовтня на відкритій центральній сцені відбувся масштабний флеш-моб під керівництвом Амадора Лопеса та Олега Серафіна, після якого усі учасники взяли участь у параді містом. Вже о 13.00 в ПК ім.Т.Г.Шевченка відбувся заключний Гала-концерт та церемонія нагородження учасників, дипломантів та переможців фестивалю!

Ведучими конкурсних днів та заключного Гала-концерту стали Андрій Альберда та Олена Музика.

Усі учасники конкурсу-фестивалю «Empire of arts» отримали нагороди та подарунки! А на переможців очікували достойні призи – Громадська організація «Імперія мистецтв» та Продюсерський центр «BRAVA PRODUCTION» надали переможцям мр3-плеєри, прикраси, сертифікати на безкоштовне створення пісень; професійні фотосесії для переможців надали партнери фестивалю – фотограф Оля Залізняк, Фотограф Міша Бакай та Студія «Bratu M@rio». За рішенням нашого туристичного партнера – турагенції «Море Турів – The Best», лауреат фестивалю Софія Василишин отримала тур по Європі! Школа різножанрового вокалу Ірини Цуканової «ImproviNation» надала усім учасникам у номінації «вокал» сертифікати на вокальний тренінг. Декорації Гала-концерту створили «Dante» event agency та «Pom pom» ballons. Окрім цього, МГО «CinemaHall» надала квитки в кінотеатри країни, Еко-майстерня «АйноФайно» підготувала смачні та корисні подарунки для журі та гостей фестивалю. Магазин-пекарня «Bratrura» зробила для переможців смачні прянички у вигляді медалей фестивалю, а Пекарня-кондитерська «SHOco» приготувала переможцям смачне солодке печиво. Також, частина переможців отримала від магазину одягу та взуття «Disney» сертифікати на 500 грн., від розважального центру «Ігроленд» – сертифікати на 100 грн., а від дельфінарію «Оскар» – сертифікати на відвідування вистави з дельфінами! Ми надзвичайно вдячні нашим партнерам, які погодилися підтримати даний захід!

Найвища нагорода володаря Гран Прі, а також унікальний кубок, сертифікат на безкоштовну зйомку відеокліпу від Студії «Bratu M@rio», сертифікат на аранжування та цінні призи виборов 14-річний Ігор Левицький з м. Дрогобич!

За словами Організатора події Борислави Білоцерківської, фестиваль «Empire of arts» щороку набирає більших масштабів і вдосконалюється.

Борислава висловила подяку учасникам, батькам, викладачам, членам журі, оргкомітету та партнерам, які доклали великих зусиль до проведення такого грандіозного фестивалю!

Друзі та партнери конкурсу-фестивалю:

Трускавецька міська рада, Трускавецький інформаційний центр, Санаторій «Кришталевий Палац», Розважальний комплекс «Cazanova», Канал «Телевсесвіт», Громадське телебачення «Разом-TV», ТРК Львів, Медіа-група «ProMedia», МГО «CinemaHall», Медіа-група «FestivalInfo», Музично-інформаційний інтернет-портал «Starsecret.com.ua», Українська радіохвиля «Вільна» (Італія), Інтернет-платформа «Talents collection», Міжнародний культурний портал «Експеримент», Сайт міста Львова 032.ua, Портал «Музичний Львів», Радіо «Хіт-ФМ», Відкритий суспільний сайт «Трускавецький вісник», Інтернет-газета «Майдан», Паблік «Типовий Трускавець», ФМ Галичина, Журнал «РIA-Львів», журнал «Аpriori», Інформаційне агентство «Корупція Інфо», Ukrainian Fashion Academy, Зоопарк «Лімпопо», Проект «Інший світ», Дельфінарій «Оскар», Еко-майстерня «АйноФайно», Кондитерська студія «Panetti», магазин-пекарня «Bratrura», Пекарня-кондитерська «SHOco», Ресторан «Візит», Компанія «A-Trophy», Studio «Bratu M@rio», Фотограф Оля Залізняк, Фотограф Міша Бакай, Школа різножанрового вокалу Ірини Цуканової «ImproviNation», «Dante» event agency, «Pom pom» ballons, Розважальний центр «Ігроленд», Палац культури ім.Т.Г. Шевченка, магазин дитячого одягу та взуття «Disney», ведучий Андрій Альберда.

Генеральний інформ.партнер – телеканал «ПравдаТУТ Львів Медіа».

Туристичний партнер – Турагенція «Море Турів – The Best».

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