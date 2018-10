Фестиваль «Empire of arts» пройшов на найвищому рівні

В середині жовтня у Трускавці проходив ІV-ий Міжнародний конкурс-фестиваль дитячого, юнацького та молодіжного мистецтва «Empire of arts» (12-15 жовтня). У фестивалі цього року взяло участь понад 700 юних талантів з усієї України та з-за кордону, зокрема з Австрії, Литви, Угорщини та Білорусі.

Цього року учасники демонстрували свою майстерність у жанрах: вокал, хореографія, театральне мистецтво та інструментальна музика.

Участь у фестивалі взяли також і діти-сироти, інваліди, діти з багатодітних та малозабезпечених сімей, а також із сімей бійців АТО. Усі вони виступали на рівних умовах, однак були нагороджені додатковими відзнаками та подарунками.

Виступи учасників конкурсу-фестивалю оцінювало високопрофесійне міжнародне журі з України, Італії та Венесуели, що складалося з провідних діячів культури і мистецтв, спеціалістів у різних видах мистецтв, зірок шоу-бізнесу, керівників та продюсерів музичних студій і колективів, акторів, режисерів, поетів, композиторів, концертних менеджерів, хореографів та викладачів.

До складу журі увійшли:

1. Amador LOPEZ – Відомий хореограф, балетмейстер, шоумен, співак. Засновник та керівник творчого обєднання «Rumbero’s art-group», фітнес-студії та танцювальної студії «Rumbero’s». Засновник і фронтмен відомого гурту «Rumbero’s» та самого видовищного шоу-балету України «Rumbero’s». Переможець і голова журі популярних телепроектів: «Танцюю для тебе», «Танці з зірками», «Майданс-2». Призер і голова журі багатьох танцювальних чемпіонатів, Всеукраїнських та міжнародних конкурсів і фестивалів, переможець континентального чемпіонату з сальси «Copa latina», голова журі міжнародного дитячого конкурсу «Little Miss World». Чемпіон світу з фехтування, рекордсмен книги рекордів Гінесса України (організував флешмоб, в якому одночасно танцювало 22,5 тис. людей.). Учасник карнавалу в Rio De Janeiro. Хореограф-постановник концертів та найяскравіших танцювальних кліпів зірок українського і російського шоу-бізнесу. Хореограф-балетмейстер ІІV Катериненського балу. (Венесуела)

2. Alfonso OLIVER – Популярний співак, автор пісень, музикант. Переможець Міжнародних конкурсів і фестивалів, учасник багатьох телевізійних та радіопрограм, популярних телешоу. Музичний промоутер. (Італія)

3. RULADA (Ірина ЦУКАНОВА) – популярна співачка, автор, композитор, викладач вокалу. Засновник вокальної методики та школи різножанрового вокалу improviNation, по якій викладають більш ніж в 30 країнах світу. (Україна)

4. Тарас ШІТ – Голова правління Львівського обласного відділення Творчої спілки Асоціації Діячів Естрадного Мистецтва України. Головний балетмейстер-постановник Творчої спілки Асоціації Діячів Естрадного Мистецтва України. Заслужений діяч естрадного мистецтва України. Магістр Вищої школи ім.Станіслава Сташіца (м. Кельце, Польща). Засновник Львівського обласного відділення Національної хореографічної спілки України, віце-президент Української ради танцю, дійсний член об’єднання професійних вчителів танцю Великобританії, почесний дійсний член Ліги танцю та спортивного танцю Грузії, а також асоціації танцю м. Тергумуриш в Румунії. Доцент кафедри режисури та хореографії факультету культури та мистецтв Львівського національного університету ім. Івана Франка. Директор Всеукраїнських фестивалів «Львівська Рапсодія», «Золотий перетин Львова», «Джерела Моршина». (Україна-Польща)

5. Борислава БІЛОЦЕРКІВСЬКА – співачка, поетеса, композитор, викладач вокалу, сценарист. Президент Міжнародних конкурсів-фестивалів «Empire of arts» та «Empire of talents». Засновник та голова правління ГО «Імперія мистецтв». Генеральний директор продюсерського центру «Brava Production». Голова представництва Міжнародної громадської організації «CinemaHall» у Львові. Керівник Міжнародної акторської школи у Львові. Представник міжнародних фестивалів в Україні. Голова ЛОВ «Ukrainian Fashion Academy». Володарка Гран-Прі багатьох міжнародних конкурсів та фестивалів. (Україна)

6. Олег СЕРАФИН – Соліст шоу-балету та групи Амадора Лопеса «Rumbero’s». Хореограф, тренер. Помічник хореографа на телепроекті «Майданс – 2». (Україна)

7. Олег ЛИСІЙ – Артист та диригент Бродвейських мюзиклів «Chicago», «Beauty and the Beast», «Cinderella» міжнародної театральної компанії «Stage Entertainment». Бек-вокаліст мюзиклів «Phantom of the Opera», «Бал вампірів», «Ghost». Музичний керівник шоу «Broadway Dreams». Викладач Київської академії музики ім. Р.М.Глієра. Лауреат Міжнародних конкурсів, викладач вокалу та акторської майстерності. (Україна)

Організатором цієї події виступили Громадська організація «Імперія мистецтв» та Продюсерський центр «BRAVA PRODUCTION», за підтримки Трускавецької міської ради та мера м. Трускавець Андрія Кульчинського.

Розпочався фестиваль 12 жовтня урочистим відкриттям на Головній сцені міста. 13 і 14 жовтня були проведені конкурсні прослуховування, майстер-класи та концертна програма для гостей Трускавця. Розважальний комплекс «Cazanova» подарував у перший день фестивалю усім учасникам святкову дискотеку та вечір знайомств.

Кожен керівник отримав від Організаторів фестивалю іменну подяку, а від місцевої влади – подарунковий набір з сувенірною продукцією.

Протягом фестивалю учасники відвідали екскурсії містом, зоопарк «Лімпопо», 3D проект «Інший світ» та інші цікаві місця. Також, під час фестивалю відбулися майстер-класи з акторської майстерності від Олега Лисія та майстер-клас з вокалу від Ірини Цуканової, після яких кожен міг отримати відповідний сертифікат. А 15 жовтня на відкритій центральній сцені відбувся масштабний флеш-моб під керівництвом Амадора Лопеса та Олега Серафина, після якого усі учасники взяли участь у параді містом. Вже о 14.00 в ПК ім.Т.Г.Шевченка відбувся заключний Гала-концерт та церемонія нагородження дипломантів та переможців фестивалю, у якій взяла участь секретар Трускавецької міської ради пані Наталя Пономаренко, яка привітала учасників і допомогла їх нагородити.

Ведучими відкриття, конкурсних днів та заключного Гала-концерту стали Олена Музика, Олег Маркович та Ростислав Пелех.

Усі учасники конкурсу-фестивалю «Empire of arts» отримали нагороди та подарунки! А на переможців очікували достойні призи – Громадська організація «Імперія мистецтв» та Продюсерський центр «BRAVA PRODUCTION» надали переможцям мр3-плеєри та сертифікати на безкоштовне створення пісень; професійні фотосесії для переможців надали партнери – фотостудії Vikeren studio та Firanka studio, фотографи Ксенія Бойко, Орися Боднар, Тетяна Лукашик та школа «Luna Models». Еко-майстерня «АйноФайно» та «MarmaLand» підготували смачні та корисні подарунки для журі та гостей фестивалю. Також, частина переможців отримала від магазину дитячого італійського одягу та взуття «Мінні бутік» сертифікати на 300 та 500 грн., а від розважального дитячого центру «Дитяча Планета» – сувеніри, рюкзаки, іграшки та подарункові сертифікати. Крамниця-майстерня «КRISTI» надала переможцям прикраси, а журі – оригінальні сувенірні куби з символікою фестивалю. Найменшим нашим учасникам дісталися надзвичайно гарні іграшки ручної роботи «Lviv Vernisage» від пані Лариси, виготовлені з екологічно чистих матеріалів. Божена Лобанова підготувала для деяких переможців дизайнерські прикраси від кутюр.

Найвища нагорода володаря Гран Прі, а також унікальний кубок, диплом, сертифікат на безкоштовну зйомку професійного відеокліпу від Videographer Polyak Bogdan виборола 12-річна Софія Шкідченко з Києва!

Ми надзвичайно вдячні нашим партнерам, які погодилися підтримати даний захід!

За словами Організатора події Борислави Білоцерківської, фестиваль «Empire of arts» щороку набирає більших масштабів і вдосконалюється. На П’ятий фестиваль планується запросити до складу журі зіркового гостя з-за кордону. Хто ним стане – дізнаємося вже наступного року!

Борислава Білоцерківська висловила подяку місцевій владі, учасникам, батькам, викладачам, членам журі, оргкомітету та партнерам, які доклали великих зусиль до проведення такого грандіозного фестивалю!

Друзі та партнери конкурсу-фестивалю:

Трускавецька міська рада, Трускавецький інформаційний центр, Санаторій «Кришталевий Палац», Палац культури ім.Т.Г.Шевченка, Розважальний комплекс «Cazanova», Канал «Телевсесвіт», Медіа-група «ProMedia», Медіа-група «FestivalInfo», Компанія «FM-TV», Радіо «Хіт-ФМ», Радіо «Котермак», ФМ Галичина, Журнал «РIA-Львів», Журнал «Аpriori», Інтернет-портал «Ivetta», Варто – галицькі новини, Міжнародний культурний портал «Експеримент», Інтернет-платформа «Talents collection», «Львівська газета», Портал «Музичний Львів», Відкритий суспільний сайт «Трускавецький вісник», Газета «Медіа Дрогобиччина», Інтернет-газета «Майдан», ІА «Syla News», ТМ «Main people», Антикафе «CoMMuna», МГО «CinemaHall», Магазин дитячого італійського одягу та взуття «Мінні бутік», Крамниця – майстерня «КRISTI», Дизайнерські прикраси від кутюр Божена Лобанова, Розважальний дитячий центр «Дитяча Планета», Зоопарк «Лімпопо», Проект «Інший світ», Еко-майстерня «АйноФайно», Іграшки ручної роботи «Lviv Vernisage», Компанія «A-Trophy», Pizza Veterano Трускавець, Elina Bilous Design, Солодощі ручної роботи «MarmaLand», Videographer Polyak Bogdan, Фотограф Ксенія Бойко, Фотограф Орися Боднар, Фотостудія Vikeren studio, Фотограф Тетяна Лукашик та школа «Luna Models», Школа різножанрового вокалу Ірини Цуканової «ImproviNation», Анімація «Обнімашки», ведучі Олена Музика, Олег Маркович та Ростислав Пелех.

Генеральний інформ. партнер – телеканал «ПравдаТУТ Львів Медіа»

Гостинно приймав готель «Соламія».

За даними прес-релізу

Також читайте