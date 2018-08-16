25-26 серпня 2018 року у рідному селі Івана Франка Нагуєвичах відбудеться IV Всеукраїнський поетичний фестиваль «Карпатський Пегас» та вручення Премії Ордену Карпатських Лицарів. Дійство проходитиме на території парку та музею генія української нації за сприяння Національної спілки письменників України, Дрогобицької районної ради, Дрогобицької районної державної адміністрації, літературної агенції «Зілля», музею-садиби Івана Франка, громади села.

У неділю, 26-го серпня, поетичний фестиваль органічно увіллється у організований директором музею Богданом Лазораком етнофест, на головній сцені якого поруч із музикантами та фольклорними колективами виступлять члени журі та переможці однієї з найпрестижніших поетичних премій України. Серед членів журі фестивалю – два лауреати Шевченківської премії, а саме Анатолій Кичинський (Херсон) та Петро Мідянка (Закарпаття).

У програмі поетичного фестивалю: екскурсії, читання віршів верхи на коні, поетичні змагання за «підкову Пегаса», презентації книг, виступи дитячих письменників на Галявині казок, автограф-сесії, зустрічі із читачами, нагородження переможців Премією Ордену Карпатських Лицарів, неформальне спілкування біля вогнища, поетичний куліш, книжкова толока.

Серед гостей фестивалю: автор пісень Віктора Павліка та Гайтани Сергій Лазо (Тернопіль), головний редактор «Перевалу» Ярослав Ткачівський, Степан Процюк, Таня П’янкова та Василь Шкурган (Івано-Франківськ), поети і перекладачі Анна Багряна та Светозар Стоянов (Болгарія), Володимир Погорецький (Чортків), Оля Ляснюк (Луцьк), Сергій Дмітрієв (Одеса), Віктор Мельник (Вінниця-Київ), автор-виконавець Юлія Качула (Крим), Ігор Гургула, Олесь Дяк, Оксана Мазур, Роксолана Жаркова (Львів), Сергій Федака, Олександр Гаврош та Михайло Носа (Ужгород), Галина Фесюк (Жовква), Серго Сокольник, Сергій Куліда (Київ) та інші. Відділ культури Дрогобицької райдержадміністрації, музей Івана Франка та кінотеатр «Злата» організовують нічний перегляд фільму «Червоний» під відкритим небом та зустріч із автором роману та кіносценарію Андрієм Кокотюхою.

Етнофест у садибі Франка, який організовує директор музею Богдан Лазорак, передбачає близько 50 локацій, де будуть представлені майстер-класи гончарів, ковалів, арбалетників, трембітарів, сопілкарів та інших народних майстрів і митців. Два фіакри, дитячі майданчики, виїзна торгівля, атракціони, концерти зроблять ваші вихідні у Нагуєвичах незабутніми.

Більш докладну інформацію про фестиваль та премію можна отримати на сторінці фестивалю у Фейсбуці, на сайтах музею Івана Франка та Дрогобицької райдержадміністрації: https://www.facebook.com/lycar.karpat?hc_ref=ARSigbp0KtAv8noRCAzW0b933LAuO7bnynsSfZ8JKBeP2wIB9e6PzqkhJ-en0w6JTmQ&fref=nf.

Довідки за телефоном 097-688-19-25.

Василь Кузан, в.о. начальника відділу культури і туризму Дрогобицької РДА, член Правління Національної Спілки Письменників України

До теми. Положення про поетичну премію «Ордену Карпатських Лицарів»:

1. Премія присуджується за кращі поетичні твори написані чи видані окремою збіркою українською мовою протягом двох років у період до Дня Незалежності України. Премія присуджується авторові один раз у житті.

2. Премія вручається, разом із посвяченням у лицарі «Ордену Карпатських Лицарів», на фестивалі «Карпатський Пегас» у с. Нагуєвичі 25-26 серпня 2018р. (у музеї Івана Франка).

3. Переможці визначаються компетентним журі. Висунення кандидатів на нагороду відбувається публічно у мережі Інтернет. Допущеним до конкурсу вважається автор, чия добірка із 10 віршів опублікована на сторінці https://www.facebook.com/lycar.karpat. Право публікувати добірку на сторінці мають тільки члени журі, які попередньо розглядають добірки, надіслані авторами на електронну пошту: lycar.karpat@gmail.com.

Просимо звернути увагу, що: 1) Диптих вважається двома творами, триптих – трьома. 2) Поеми до участі в конкурсі не допускаються. 3) Вінок сонетів вважається повноцінною добіркою і до участі допускається. Тоді окрім вінка сонетів авторові не потрібно надсилати жодного вірша. 4) Просимо під віршами не вказувати ні дату написання, ні місце написання твору, ні автора. 5) Будь ласка, подавайте кожен текст із нової сторінки через функцію “розрив сторінки” та виділяйте початок нового вірша назвою або зірочками (***)

Подаючи твори на конкурс автор автоматично дає згоду на публікацію їх у збірках та альманахах конкурсу, якщо такі будуть видаватися.

4. Переможці відзначаються у двох номінаціях: краща поетична книга та краща добірка із 10 віршів, опублікованих на сторінці конкурсу у Фейсбук (https://www.facebook.com/lycar.karpat)

5. Добірка до публікації на сторінці допускається чи не допускається членами журі без пояснень. Добірки авторам слід надсилати особисто разом із вказаним правильно іменем та прізвищем на адресу: lycar.karpat@gmail.com до 20 серпня 2018 року. Доступ до електронної скриньки мають усі члени журі.

6. Книги (по 4 примірники) авторам слід надсилати особисто на адресу: місто Трускавець Львівської області, Нова пошта, відділення №2, Василю Кузану (097-688-19-25). Книги надсилати до 20 серпня 2018 (за штемпелем).

7. Твори учасників конкурсу обговорюються публічно. У обговоренні можуть брати участь усі бажаючі. Єдиним ресурсом для публікації матеріалів про допущені до конкурсу твори та самих творів є сторінка конкурсу у Фейсбуці. Кожен читач має право висловити свою думку під публікацією в коментарі на вказаному ресурсі. Журі бере до уваги тільки рецензії, відгуки та обґрунтовані коментарі під публікацією. Кожен коментар має рівень дорадчого голосу. У полеміці вітаються лицарські традиції. Заборонено називати автора добірки, якщо ви його знаєте.

8. Член журі має право при обставинах, коли особисто не може брати участь у засіданні, рекомендувати на своє місце іншу людину.

9. Головування у журі кожного року переходить до іншої людини – члена журі. Голова журі має право на два голоси.

10. Переможці (перше місце) у кожній номінації отримують диплом, грошову премію та цінну нагороду. Журі може приймати рішення про вручення додаткових нагород.

11. Переможці та по 10 кращих, на думку журі, авторів у кожній номінації отримують право безкоштовно публікуватися у щорічному альманасі, який буде видаватися до наступного фестивалю (при наявності коштів).

12. Ні вікових, ні гендерних, ні національних, ні жодних інших обмежень для участі в конкурсі немає. Головним критерієм при оцінці книг та добірок є тільки високий художній рівень та формальна довершеність текстів українською мовою.

13. Рішення журі остаточне і оскарженню не підлягає.

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