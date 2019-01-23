Фестиваль «Колядує Франкове підгір’я» завершився гала-концертом в районному Народному домі

Як інформує прес-служба Дрогобицької РДА, у неділю, 27 січня, в приміщенні Дрогобицького районного народного дому, відбувся гала-концерт районного фестивалю-конкурсу «Колядує Франкове підгір’я», в якому взяли участь кращі творчі колективи району, що стали переможцями в першому турі конкурсу.

Поблагословив дійство о. Михайло Гаврилів (ПЦУ), який зазначив, що через колядку, як і через молитву ми спілкуємося з Богом, прославляємо його, переживаючи і сум, і радість, і торжество.

До учасників та глядачів з вітальним словом звернувся заступник голови райдержадміністрації Володимир Ханас: «Бог слухає тих, хто просить, хто від нього не відвертається. Я вірю, що прихід маленького Ісусика на землю буде великою радістю для України і подарує нам мир, добро, перемоги та утвердження нашої держави на хвалу Богу».

Глядачі, що зібралися цього дня в затишному залі районного народного дому отримали справжню насолоду від виступів вертепів та художніх колективів нашого району. А всі учасники були нагороджені цінними подарунками від райдержадміністрації та відділу культури і туризму.

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