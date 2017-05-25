Фестиваль польської культури у Трускавці

19-21 травня в курортному місті Трускавець вперше відбувся Фестиваль польської культури.

До міста з’їхались понад 150 учасників з польських повітів, котрі знаходяться біля Балтійського моря. Гості подолали понад тисячу кілометрів, щоб популяризувати свою культуру. Очолив таку представницьку і велику делегацію почесний Консул України в Щеціні Генрик Колодій, етнічний українець, який є щирим патріотом України і поважним громадянином Польщі. А організувала цей захід польська громадська організація «Конвент співпраці Польща – Україна». З української сторони співорганізаторами виступили Трускавецька міська рада і громадська організація «Європейська інтеграція України».

Протягом трьох днів на центральній сцені Трускавця лунала польська музика – народна і сучасна, танцювали народні колективи, співали хористи. Гості фестивалю змогли придбати вироби польських народних майстрів і почастуватися наїдками польської національної кухні. Сприяла чудовій фестивальній атмосфері і погода, котра в ці дні не поскупилася на сонце і тепло.

В рамках Фестивалю 20 травня в конференц-залі готелю «Міротель» відбулась конференція – круглий стіл на тему «Шляхи і способи зміцнення добросусідських стосунків між Україною та Польщею в сучасній непростій геополітичній ситуації. Роль органів місцевого самоврядування і неурядових організацій в спільній промоції обох країн». Конференцію організував і провів голова ГО «Європейська інтеграція України» Іван Цегенько. До участі в конференції були запрошені та були присутні міські голови Трускавця, Дрогобича і Стебника Андрій Кульчинський, Тарас Кучма, Петро Старосольський, голова Дрогобицької РДА Володимир Шутко, депутати обласної ради від Трускавця і Дрогобича, а також представники польської сторони. Дискусія вийшла динамічною і цікавою, оскільки проходила у формі діалогу. Тож усі учасники висловлювали думки та задавали питання. З актуального: представники самоврядування Польщі розповіли про доступні фінансові ресурси з Європи, які для них сьогодні відкриті, а також про те, як розподіляються локальні бюджети. Почесний консул України в Щеціні Генрик Колодій відзначив позитивний вплив, який справить на Україну та її громадян введення безвізового режиму. За його словами це неабияке досягнення для українців, що допоможе швидкому та ефективному розвитку країни. На завершення Конференції польським гостям продемонстрували промоційні фільми про Трускавець та про діяльність Міжнародної Клініки відновного лікування професора Козявкіна.

- Найвагомішим результатом таких заходів є те, що Україна і зокрема Трускавець дійсно стали цікавими для європейців, – розповідає голова правління ГО «Європейська інтеграція України» Іван Цегенько. – Тішить те, що недаремно ми з міським головою Трускавця Андрієм Кульчинським так багато разів бували в Польщі і брали участь в різних важливих заходах і зустрічах. Трускавець стає все більш популярним і привабливим для гостей з Польщі, яких в місті-курорті щораз більше. Також тішить та непідробна щирість і доброзичливість наших польських друзів, які в більшості своїй не піддаються на всілякі провокації і бажання зацікавлених сил і декотрих політиків посварити наші два народи. Про це ми і говорили на конференції. Приємно було також познайомитися з громадянами Польщі – етнічними українцями, які є щирими і справжніми патріотами України, котрі люблять і бережуть українську мову і культуру попри всілякі ситуації.

Фестиваль завершився. Гості поїхали з України з позитивними емоціями і закохані в Трускавець, а мешканці і гості міста-курорту знову з нетерпінням будуть чекати на повернення Фестивалю наступного року.

Степан Гнатків

Трускавецький вісник

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