Фестиваль витривалості та ніжності

ІІ Всеукраїнський фестиваль циркового мистецтва «Трускавецький фіґляр» став черговою віхою в багатому фестивальному житті Трускавця. Започаткований у 2016 році з ініціативи фаната цирку, керівника Народного цирку «Каскад» у Трускавці Миколи Добровольського, «Трускавецький фіґляр» став майданчиком, де свої вміння та досягнення показує вся циркова Україна – від Сходу до Заходу, від Півночі до Півдня. Ось і тепер до курортної столиці України на фестиваль циркового мистецтва з`їхалися гості з Чернігова та Львова, Донеччини та Одещини, не кажучи вже про сусідні Стебник та Борислав, де циркове мистецтво теж користується неабиякою пошаною.

Цирк лише на перший погляд веселий, розважальний, легкий, безтурботний. Для того, щоб подарувати радість та захоплення глядачам, потрібна виснажлива копітка рутинна праця, нескінченні тренування. Але ця праця дає свої плоди – циркові артисти переважно стрункі, здорові, гнучкі, з ідеальною поставою і часто викликають в інших не лише захоплення, але й певну заздрість.

Три дні тривало свято цирку в місті «Нафтусі», і це були досить насичені дні. Фестиваль «Трускавецький фіґляр» було відкрито 4 травня в Народному домі. Корективи внесла погода – через сильний дощ організатори вирішили відмовитися від помпезного відкриття на центральній сцені міста.

Субота, 5 травня, стала днем журі – саме їм довелося переглядати виступи всіх конкурсантів, порівнювати, оцінювати, щоб не було звинувачень у лобізмі чи якійсь іншій несправедливості. Кращих із кращих визначити було нелегко – кожна з представлених на фестивалі 11 команд мала свої родзинки, свої таланти. Та все ж найкращими виявилися колективи з міста Новояворівськ на Львівщині (циркова студія «Веселка») та міста Чорноморськ (колишній Іллічівськ) на Одещині (народний цирковий колектив «Арлекіно»), їм і дісталися Гран-прі «Фігляра».

Перед проведенням Гала-концерту фестивалю члени журі поспілкувалися з представниками місцевих ЗМІ. Артистка цирку (дресирувальниця тигрів та левів, повітряна гімнастка, акробат), Народна артистка СРСР та України, Генеральний директор і художній керівник Національного цирку України Людмила Шевченко не приховує свого захоплення від вдалої назви фестивалю, на який так і хочеться їхати. Пані Людмила очолювала журі «Фігляра» в минулому році, тож і тепер не відмовилася приїхати до Трускавця, щоб побачити нові циркові таланти, виплекані в різних регіонах України. Разом з нею оцінювали якість виступів генеральний директор Львівського державного цирку Роман Пришляк, радник ректора Київської муніципальної академії естрадного та циркового мистецтва, фіналіст проекту «Україна має талант», уродженець Трускавця Андрій Шмандровський, і звісно ж, директорка фестивалю «Трускавецький фіґляр», одна з ініціаторів його виникнення Наталія Пономаренко.

Під час прес-конференції було піднято тему викликів, перед якими стоїть сучасний цирк в Україні, згадано про людей, які прославили наш край і які є вихідцями з циркового середовища. Це зокрема Віта Родіонова, вихованка стебницького цирку, яким керує Іван Куць, це продюсер телеканалу СТБ Мар`ян Дашинич, це Руслан Гусейнов та багато інших, кому цирк дав путівку в життя.

А потім було циркове диво, яке тривало дві з половиною години. Диво з акробатами та жонглерами, з клоунами та ліричними композиціями, диво, яке доводить, що людина здатна розширити межі своїх можливостей. Виступи кожного учасника гала-концерту фестивалю сприймалися на «ура», лунали бурхливі аплодисменти. От тільки шкода, що зал не був заповнений повністю: погода і цього дня не балувала трускавчан, тож не кожен міг відважитися вийти з дому в час потужної зливи.

Олександра Брус, Христина Ломакіна, Валерія Ілечко, Марина Ярошенко, Аліна Рогаченко, Вікторія Воловик, Вікторія Марфіянова, Аліна Контна, Михайло Ковалик, Марія Берегова, Валерія Берегова, Марта Янкевич, Віктор Кізлик, Устим Гентош, Михайло Мисишин, Марія Постова, Катерина Загорулько – цих кілька прізвищ занотовуємо під час виступів на сцені представників Бахмута (Донецька область) і Чорноморська (Одеська область), Надвірної (Івано-Франківська область) і Новояворівська, Трускавця, Борислава, Стебника (Львівщина), Чернігова та інших міст. Кожен виступ – неповторний, із вкладенням зусиль, енергії, душі. Композиції «Ніжність» та «Квіти» не лише демонструють складну техніку виконання, але й змушують замислитися над поняттями дружби, любові, добра, емпатії.

Затамувавши подих, стежить зал за зусиллями юної гімнастки Вікторії Воловик з Бахмута (композиція «Аватар»). Натомість публіка дозволяє собі дещо розслабитися під час композицій про дівчинку Машу, веселого кухаря, «Біля криниченьки», танцю з хула-хупами від Олександри Брус та під час виступу квартету клоунів від Народного цирку «Каскад» з Трускавця.

- До побачення, «Трускавецький фіґляр-2017»! До зустрічі на фестивалі циркового мистецтва «Трускавецький фіґляр» у 2018 році! – оголошує про закриття дійства ведуча Оксана Сопілка-Чіпак та виконує гімн фестивалю. Зал стоячи дякує артистам, які несуть в маси мистецтво цирку, пропагують мир та добро, дбають про свій розвиток самі і своїм прикладом закликають до цього інших.

До побачення, «Трускавецький фіґляре», фестивалю витривалості та ніжності. А Трускавець тим часом готується до інших фестивалів, які рясно розквітають на благословенній землі курорту. Вже 27-28 травня гостюватиме пісенний фестиваль «Трускавецька фієста – санаторій «Карпати»-2017». А в червні на мешканців міста та гостей курорту ще чекає ряд фестивалів, а також головне свято цього року – 190-літній ювілей курорту.

Володимир Ключак, фото автора та Юрія Борика

Трускавецький вісник

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