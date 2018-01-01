“Фіат” зіткнувся з підводою

By  | 05.01.2018 | Filed under: Новини

Дорожньо-транспортна пригода трапилася 4 січня близько 18.00 поблизу села Грушів у Дрогобицькому районі. Як попередньо встановили поліцейські, водій автомобіля «Фіат Скудо», 36-річний мешканець Дрогобицького району, скоїв наїзд на гужову підводу, яка рухалася в попутному напрямку під керуванням 44-річного жителя цього ж району. Внаслідок автопригоди керманич підводи та водій «Фіату» отримали тілесні ушкодження. Поліцейські встановлюють обставини , вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Відділ комунікації поліції Львівської області

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