Фієста, день перший

ІІ Всеукраїнський фестиваль-конкурс сучасної української пісні «Трускавецька фієста – Санаторій «Карпати»-2017» триває у нашому місті-курорті. Вчора, 27 травня, проходили конкурсні прослуховування учасників фестивалю, які завітали до Трускавця з усіх куточків України. Професійне журі, до складу якого входить кілька народних артистів України та ряд заслужених артистів України і заслужених діячів естрадного мистецтва України, визначається з нагородами.

Окремі кращі виконавці вже виступили перед жителями Трускавця та гостями курорту під час символічного відкриття фестивалю на центральній сцені міста. Практично всі пісні були українською мовою, виняток становила хіба що пісня Джамали «1944», з якою вона перемогла на Євробаченні-2016. Заспівав її юний виконавець з міста Дрогобича.

Окрім відомих українських хітів зі сцени лунали і нові твори, які можуть стати хітами в майбутньому. Такою, зокрема, є пісня «Заграва», котру виконала Зоряна Галас зі Збаражчини.

На фестиваль завітало близько 800 осіб-учасників (у тому числі хорові та хореографічні колективи). Про це під час прес-конференції, яка проходила 27 травня в конференц-залі готельно-курортного комплексу «Карпати», повідомив голова журі, Заслужений діяч естрадних мистецтв України Віктор Герасимов. Метою фестивалю є популяризація сучасної української пісні та збереження нашої пісенної спадщини, зазначив під час прес-конференції генеральний директор ГКК «Карпати», головний меценат фестивалю Лев Грицак.

Тригодинне свято подарували «Карпати» Трускавцю в суботу, 27 травня. Велике зацікавлення та ажіотаж викликала виставка автомобілів та мотоциклів у стилі ретро. Біля залізних коней та всередині них мали можливість сфотографуватися всі бажаючі. Причому абсолютно безкоштовно! Треба було бачити радість дітей! Та не тільки діти тішилися, загорялися очі навіть у тих, хто в повсякденному житті далекий від техніки…

Тисячі фото в соціальних мережах на фоні центральної площі Трускавця з означенням локації нашого курорту є непрямою рекламою, додатковою промоцією, визнанням привабливості відпочинку тут. Подібно як і фотографії з Віктором Павліком, Миколою Свидюком, Олегом Шаком та іншими народними та заслуженими артистами України, котрі брали участь у вечірньому концерті та залюбки фотографувалися з гостями оздоровниці. До речі, сфотографуватися з улюбленими співаками можна і в «Карпатах» чи біля оздоровниці, що залюбки роблять гості.

Фестиваль, який другий рік поспіль проводить готельно-курортний комплекс «Карпати» в особі його генерального директора Лева Ярославовича Грицака, проходив під патронатом мера міста-курорту Андрій Кульчинського. Окрім двох вищезазначених осіб всіх гостей фестивалю зі сцени вітали також представники різних політичних сил – голова Трускавецької міської організації партії «ВО «Батьківщина» Руслан Крамар, голова ТМО партії «УКРОП», голова однойменної фракції в Трускавецькій міській раді Зоряна Домбровська та очільник фракції партії «Самопоміч» в ТМР Олег Карпин.

28 травня свято продовжується. ІІ Всеукраїнський фестиваль-конкурс сучасної української пісні «Трускавецька фієста – Санаторій «Карпати»-2017» з раннього ранку до полудня проходив у форматі подальшого прослуховування виконавців в концертному залі ГКК «Карпати». Послухати виступи та впевнитися у справедливому оцінюванні членів журі міг кожен бажаючий.

А тим часом в ландшафтному парку «Підгір`я» все готове до початку майстер-класів, Куліш-фесту та Гала-концерту. О 15.00 розпочинається Куліш-фест, про який вже добре знають як місцеві мешканці, так і гості-відпочивальники. Куліш, який вариться на вогнищі перед твоїми очима і до якого ти можеш покраяти цибульки чи додати солі (з милостивої ласки кухаря), смакує неперевершено. А якщо куштуєш його на свіжому повітрі під час прекрасної погоди та в хорошій компанії приятелів, то цей смак не забудеш ніколи!

Активність гості можуть проявити в майстер-класі, «змотавши» собі ляльку-мотанку – оберег та код нації. Можна оглянути міні-зоопарк, спробувати порахувати, скільки ж екзотичних дерев, кущів та рослин є на території парку «Підгір`я», або ж вмоститися на лавку чи й на травичку і послухати переможців ІІ Всеукраїнського фестивалю-конкурсу сучасної української пісні «Трускавецька фієста – Санаторій «Карпати»-2017». Гала-концерт розпочнеться о 16.00. Запрошуємо!

Володимир Ключак

Трускавецький вісник

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